高市56處科技執法 去年舉發9.1萬件

高雄市56處科技執法去年共舉發9.1萬件交通違規，以未依標誌標線號誌行駛、超越停止線、闖紅燈違規居多，其中苓雅區中正一路和高速公路西側便道，連2年取締件數都奪冠，因執法準確率高，申訴成功率僅0.02%，市民感嘆「科技簡直毫無人性」；議員認為科技執法並非政府另類生財管道，有設置必要、也要滾動式檢討。

交通大隊大隊長黃元民表示，科技執法設置目的在於降低交通事故發生率，警方會定期檢討、分析事故率，若有明顯降低也有退場機制。

市議員張博洋表示，科技執法是保障用路人安全，並非政府另類生財管道，須同時顧及交通專業、民眾安全和感受，建議警方應維持滾動式檢討，若特定路口申訴案量過高，甚至引發大量抱怨、撻伐就應專案討論。

高雄市府為降低交通事故共設置56處科技執法設備，去年前3大取締熱點，苓雅區中正一路和高速公路西側便道的1萬6769件，以不依標誌標線號誌指示違規最多。

其次為大寮區市道188號近和發路口萬大橋下橋處1萬2420件，以紅燈越線違規最多；第3名三民區博愛一路與九如二路口4338件，闖紅燈違規最多。

林姓駕駛說，去年駕車行經市區道路某路口時，臨時想要買東西，見前後都沒車、隨即轉彎，事後即接到科技執法罰單，感嘆「科技簡直毫無人性」，真的要守規矩。

高雄警方表示，去年9萬餘件罰單中，申訴成功者僅占20件，其中因失竊及廠牌顏色不符11件，另9件是禮讓救護車，占違規件數0.02%。

另，輕軌沿線12處科技執法，今年至本月15日共舉發4399件違規，以鼓山區馬卡道路和華安街舉發1512件最多，以轉彎不依標線號誌指示最多。

警方指出，日前民眾關注的三多一路與武營路口科技執法，取締未停車再開違規，2月1日啟用後，警方依「強化審核機制」原則審核，尚未開出罰單，但網路流傳「未依規定打方向燈」，非該路段科技執法項目。

高雄市交通大隊表示，市警局已爭取中央補助，規畫在新興區六合一路和林森一路等21處市區路口，增設「車不停讓行人」科技執法設備，維護行人通行安全。