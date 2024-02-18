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初九天公生、登高太武山 天震堂醒獅團號召會師超熱鬧

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影

今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，又適逢周末假日，一早在玉章路沿途可以看到不少民眾扶老攜幼的爬上太武山，並前往海印寺參拜，祈求來年順利；天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演，熱鬧非凡。另外，團長許績才也於今宣布，將參選2026年金城鎮長選舉。

許績才去年首次帶領醒獅團員扛輦登山賀新春，今年再度上山逗熱鬧，在祖師爺、眾神尊的神輦帶領下爬上海印寺參拜，小獅崽們賣力表演，沿途鑼鼓喧天、熱鬧滾滾，也吸引兩旁的民眾爭相拍照。在地金城鎮長李誠智，以及多位縣議員、鄉鎮代會代表、里長們也都共襄盛舉。

許績才表示，天震堂在新春期間都會到海印寺前表演，今年在金門縣體育會指導、金門縣民俗技藝運動委員會主辦、海印寺及金門天震堂協辦下再度上山賀年。他指出，今有近百人響應一起上山祈福，除了讓團裡的孩童融入團體生活，培養正當休閒活動，也讓他們學習尊重，為步入社會提早做好準備，同時也是一個很好的佛道宗教的文化交流。

另外，有關2026地方選舉，各界已經開始關注，有意參選者也開始布局。許績才提到，今年初開始接到許多人鼓勵參選鎮長，自己是土生土長的在地人，對金城有很深厚的情感，他從政十多年來，不只是看到進步，也發現到可以繼續努力的地方，他深思熟慮後決定為鄉親們拚一次。

據了解天震堂創立於民國70年，許績才於90年投入醒獅民俗技藝的教學領域，並在99年參選第十屆金城鎮民代表，四年後轉換跑道當選金城鎮北門里長至今，從政資歷已有14年。

今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，除眾多民眾前往，天震堂醒獅團也特別前往山上海印寺前表演。記者蔡家蓁／攝影
天震堂醒獅團今特別前往山上海印寺前表演，熱鬧非凡。團長許績才也於今宣布，將參選2026年金城鎮長選舉。記者蔡家蓁／攝影
天震堂醒獅團今特別前往山上海印寺前表演，熱鬧非凡。團長許績才也於今宣布，將參選2026年金城鎮長選舉。記者蔡家蓁／攝影

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