屏縣內埔鄉美和村從幼兒園到大學都有 國小面臨裁併校

少子化衝擊，屏東縣府繼109年、110年啟動裁併校，今年113年展開學校裁併校檢討評估，今到內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小、21日在屏東市凌雲國小辦公聽會；僑智國小位在內埔鄉美和村，村內從幼兒園到大學都有，如今國小面臨裁併，與會家長、村民反對併校，若裁併到內埔，交通是一大挑戰，要穿越車水馬龍台1線，增交通風險；教育處長楊英雪說，交通會做好配套，公聽會收集意見與專家學者建議，再由教育審議委員會決議未來方向。

僑智國小、舊寮國小裁併校公聽會，教育處長楊英雪主持、副處長廖麗華等人出席，公聽會先由教育處國教科簡報停辦評估報告。

僑智國小位在內埔鄉美和村，是客家村莊，設校63年，屬「非山非市」類型學校，全校國小6班、31人，近五年來新生人數7到13人，新生平均報到率25％，預估未來五年1年級新生人數約8到14人。

舊寮國小在高樹鄉舊寮村，屬於偏遠地區類型學校，基本學區司馬村、菜寮村與舊寮村，以客家、閩南為主，全校6班、35人，近5年新生人數6到12人，報到人數為1到4人，近五年新生平均報到率34％。

簡報指出，僑智國小為非山非市學校，連續四年全校總人數低於50人，112學年度來到新低31人，交通便利人口外移，加上鄰近大校磁吸效應，與周邊富田國小辦理實驗學校，雙重夾擊，家長在人數互動考慮下轉而選擇大校或實驗學校，造成新生報到率不佳主要原因。學校若停辦後，併入內埔國小。

舊寮國小若停辦後，指定新豐國小為分發學校；附設幼兒園部分建議轉至高樹國小幼兒園，資源班部分建議新豐國小開設資源班。

僑智國小今公聽會有10多名家長、村民發言，均反對併校，鍾姓村民說，村莊有學校，阿公阿婆牽孫子手走路就可以到學校，若併校到內埔國小距離兩公里遠，，尖峰時刻穿越車多台一線；也有家長認為，小校優勢照顧到每名學生，大校孩子要重新適應，怕出現排擠、霸凌。村民也說，美和村近年有許多建案，屆時可吸引人口進駐，村內從幼兒園到大學都有，實屬難得，不捨國小裁併。

教育處表示，若裁併校後，校舍由縣府各單位規畫運用，例如短期可做社區公園，長期可規畫關懷據點、托育家園等；凌雲國小校地配合縣政規畫為運動休閒園區，凌雲國小裁併校公聽會2月21日晚間6點半舉行。