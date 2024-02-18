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50年前獲健美冠軍 70歲的他仍是紀錄保持人自嘲不敢變胖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。今他在東片社區舉辦社區地圖成果展，帶領大家跳扭扭舞，也大秀維持的健美身材，現場氣氛超熱絡。

內埔鄉東片社區與屏北社區大學去年8月起策劃「典藏記憶課程－東片社區地圖」，邀請老師孫華瑛帶領社區長輩，透過生命回顧及社區走訪，一層一層挖掘隱藏在角落珍貴記憶，今舉辦成果展，社區長者手繪社區地圖，道出「團結合作東片人」的每個時代的經典故事，展現在地人關心在地事的精神。

東片村民游仁文在成果展中，帶大家一起跳50年代盛行扭扭舞與他自創健康操，70歲的他，身材高大壯碩，總帶著害羞靦腆笑容，他曾是屏東縣健美冠軍，至今紀錄仍保持。透過社區地圖課程與老師引導，游仁文拿出過往獎牌與照片，大家才驚訝發現，原來東片有位健美先生，他笑說，「健美比賽辦兩屆就停辦，我仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖。」

崇文國小退休教師林秀珠是社區草創期，擔任媽媽教室班長及社區總幹事，與社區婦女們有革命情感，她們最津津樂道是參與「划龍舟比賽」。林秀珠說，當年不知哪來勇氣，帶著社區幹部等一干女將，報名女子組龍舟競賽，從來沒人划過龍舟，看著影片憑印象，在陸地上模擬幾次，就下水比賽。

林秀珠笑說，「當然，比賽輸了，但是大家好高興唷，現在仍會笑談起當年划龍舟的趣事。」

東片村長黃日揚說，社區地圖看起來或許有些紊亂，且不一定具社區代表性，但看到參與的長輩們，一次比一次積極參與，分享時眼神中閃耀著光芒，這是以往所看不到的。

屏北社大表示，此次的成果發表，全程由長者們開會籌畫，每個展板都是親手黏貼，真體現出「由下而上」、「公民參與」的社造精神。

屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文（左一），50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。他今在東片社區的社區地圖成果展，帶大家跳扭扭舞。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文（左一），50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。他今在東片社區的社區地圖成果展，帶大家跳扭扭舞。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持人，至今都不敢變胖呢。記者劉星君／攝影

划龍舟 屏東縣 長輩

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