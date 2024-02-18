快訊

泰勒絲巡演再傳憾事！16歲歌迷赴會遇車禍慘死 10歲妹妹命危

新國會十大聲量王！在野黨碾壓執政黨 韓國瑜一枝獨秀、綠委僅2人入榜

營養不夠也可能導致落髮 專家推4種抗發炎食物助促進頭髮生長

高雄輕軌沿線20多路牌消失 陳其邁：立刻改進

中央社／ 高雄18日電

台灣基進高市議員張博洋昨在臉書指出輕軌沿線的博愛路到中正路約有20多個路牌消失，籲市府盡速處理。市長陳其邁今天表示，已要求局處立刻改進，下週要完成。

張博洋昨天在臉書（Facebook）發布影片指出，高雄環狀輕軌全線通車後，從博愛路到中正路竟約有20多個路口沒有路牌，原本的路牌全消失不見。

張博洋說，最扯的是，他翻出去年12月曾在某路口會勘的照片，發現當時就已無路牌，整整2個多月的時間，期間還經過總統蔡英文到高雄為輕軌成圓通車剪綵，但整條路沒路牌，至今也沒人處理。

張博洋說，經向市府相關局處反映後，局處卻彼此互推責任，明顯是市府行政溝通失能，他只好拍影片呼籲市府盡速處理。

對此，陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，局處協調不好，很不應該，已要求局處立刻改進，下週路牌要改製完成，不要讓民眾不方便。

高雄市交通局表示，配合輕軌工程，將原設置路中間的號誌桿移至路側，路牌也同步移除。因路牌設置位置將有所調整，交通局今天將與道工處、捷運局會勘，確認位置後會盡速復舊。

張博洋 輕軌 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時

迷路沒人管？高雄30個路口路牌消失2個多月 交通局：25日前掛回

泰勒絲高雄開唱？陳其邁黃色小鴨KISS片 網敲碗「音樂在暗示什麼」

賴清德南下走春發紅包 高雄婦人激動爆哭：全家都投你

相關新聞

情人節過後發生啥事？ 網瞎猜黃色雙鴨表情這句最爆笑

暌違10年，高雄港灣迎來兩隻黃色小鴨進駐，西洋情人節還玩起「合體KISS秀」大秀恩愛，留下逗趣畫面；有網友拍下情人節過後...

50年前獲健美冠軍 70歲的他仍是紀錄保持人自嘲不敢變胖

屏東縣內埔鄉東片村70歲游仁文，50年前曾參加屏東縣健美比賽拿下第二屆冠軍，他笑說，健美比賽辦兩屆就停辦，他仍是紀錄保持...

陳其邁吃牛肉火鍋必加這味 享受林園洋蔥正對時

「2024林園洋蔥豐年季－龍來林園洋蔥炒翻天」18日開跑，高雄市長陳其邁也到場參加。他致詞指出，他很喜歡吃牛肉火鍋，裡面...

情人谷溫泉荒廢8月再啟用 近億設施活化缺錢未定案

茂林情人谷溫泉再歷經廠商違約放棄經營8個月後，終於在今年過年期間重新開放遊客在戶外泡腳池免費泡腳，重新活化，但主體設施仍...

迷路沒人管？高雄30個路口路牌消失2個多月 交通局：25日前掛回

高雄市議員張博洋17日在臉書發布「詢問市長陳其邁，大順路上的路牌在哪裡？」影片，質疑高雄輕軌成圓通車後，從中正路到博愛路...

高捷延伸岡山車站 拚6月通車

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預計6月底通車，將有助當地民眾轉乘台鐵。市府捷運局預估，雖然紅線只增一站，岡山車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。