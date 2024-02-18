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情人谷溫泉荒廢8月再啟用 近億設施活化缺錢未定案

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
情人谷溫泉荒廢8個月後重新開放戶外區域給遊客免費泡腳。圖／高雄市政府提供
情人谷溫泉荒廢8個月後重新開放戶外區域給遊客免費泡腳。圖／高雄市政府提供

茂林情人谷溫泉再歷經廠商違約放棄經營8個月後，終於在今年過年期間重新開放遊客在戶外泡腳池免費泡腳，重新活化，但主體設施仍未開放。茂林區公所期待中央協助，讓溫泉會館早日重新開放活絡地方觀光。高雄市原民會則表示，會積極向中央爭取經費修繕。

高雄市原民會表示，茂林情人谷溫泉從去年12月積極優化，完成第一期修繕，目前正開放戶外泡腳池及親子戲水池，時間為2/10-2/18、2/24-2/25、3/2-3/3，除了可享受免費泡腳外，還有茅草屋部落市集、草地音樂會、族服體驗和花環DIY等等活動，都是由茂林部落族人自主推廣辦理，本會與公所協助宣傳。

高雄市原民會希望延續農曆新年期間吸引遊客模式，讓人潮帶動錢潮，為部落帶來商機，後續若維持假日模式開放，也將全力與當地部落合作，目前後續計畫還在討論規畫中。

針對情人谷溫泉整體後續，高雄市原民會也將持續努力第二期規畫，向中央爭取經費，包括戶外大眾池、湯屋及館內等空間進行整體優化，期望未來能帶動部落產業發展。

茂林區長駱韋志表示，區公所一直希望能接手情人谷溫泉區的管理經營，但因為硬體設施修繕所費不貲，期待中央給予協助，趕緊將設施修繕完成，讓耗費近億元設施重新活化。

情人谷溫泉過年期間還設置市集等相關活動，讓遊客體驗當地美食與文化。圖／高雄市政府提供
情人谷溫泉過年期間還設置市集等相關活動，讓遊客體驗當地美食與文化。圖／高雄市政府提供
耗費新台幣近億元建造的情人谷溫泉會館，因廠商經營不善，2023年6月關閉。記者蔡世偉／攝影
耗費新台幣近億元建造的情人谷溫泉會館，因廠商經營不善，2023年6月關閉。記者蔡世偉／攝影

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