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閒置30年 岡山「水道頭」今年整修
高雄市歷史建築「岡山水塔」是當地老一輩居民的共同記憶，日治時期作為加壓水塔確保當時日軍與民眾用水無虞，水塔閒置30年水公司有意整修，但施設圍籬後修復工程多年遲未啟動。水公司表示，整修計畫剛審查通過，總經費4千萬，可望年內動工、2026年完工。
岡山水塔已有86年歷史，1938年人口密集且有海軍航空隊駐軍，打造高30公尺、滿水位25.4公尺、可儲水85立方公尺的水塔，1992年停用，2004年登錄高雄縣歷史建物。
岡山眷村文化協會表示，雄偉豎立的岡山水塔是外地進入岡山市區的入口意象，許多老岡山人稱水塔為「水道頭」，不僅是當時最醒目的地標，更是在地人的共同記憶，不少人懷念過去能進入舊水塔公園的時光，可惜現在圍起來無法親近。
水塔年久失修，自來水公司曾評估做結構補強、牆面清洗修補、重造樓梯欄杆門窗及榕樹氣根斷根等，旁邊的第七區管理處岡山服務所也要打造新廳舍，4年前自籌150萬發包規畫設計。
文化局說，自來水公司歷年來陸續送交現況分析、設計規畫與預算書，規畫報告今年2月2日確定核定通過，後續由水公司向文化部申請補助。
七區管理處表示，古蹟維護整建須考量更多技術層面，公司內部規畫長達2年，向市府送件修改也耗時1年；總經費4千萬，預計向中央申請1600萬補助、自籌2400萬，最快半年內完成申請，工期預估2至3年。
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