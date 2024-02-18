高流旁變電所突兀 居民盼美化

黃色小鴨重返高雄，大量遊客湧入高雄流行音樂中心，卻發現高流旁的台電鹽埕變電所，裸露在外的電線與高流顯得突兀不搭，居民盼台電想辦法，至少設計好看外觀把變電所包起來。台電公司說，上月已完成變電所正面圍籬初步改善，會就圍牆美化效果再與居民進一步溝通。

黃色小鴨吸引超過600萬人來愛河朝聖，許多遊客順道遊覽高雄流行音樂中心、駁二藝術特區。遊客反映，高流附近有1座台電變電所，突出又參差不齊的電線與相關設備，與高流優雅的線條形成強烈對比，「需要改善」。

鹽埕區沙地里長高健財表示，鹽埕變電所存在70年，因位置鄰近民宅、公園，居民視為嫌惡設施，近年來市府興建高雄流行音樂中心，也蓋起輕軌，居民希望變電所能遷移，若不能遷，也要封起來，好好美化。

居民也說，北部已有變電所地下化，鼓山區農16特區的龍子變電所是屋內型變電所，「變電所藏得很好，周圍房價當然好」，只求外觀不要影響周遭景觀。

台電回應，鹽埕變電所為二次變電所，供應1萬8892户，重要用戶包括駁二藝術特區、真愛碼頭、高雄流行音樂中心。若要把變電所改成屋內型，現址土地面積不夠，如要遷移，需先在鄰近地區，找到新的土地，新建全新的屋內型變電所，承接鹽埕變電所既有供電户，才能拆除既有變電所，執行難度高，1月初已完成正面圍籬改善工程。