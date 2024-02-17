迷路沒人管？高雄30個路口路牌消失2個多月 交通局：25日前掛回

高雄市議員張博洋17日在臉書發布「詢問市長陳其邁，大順路上的路牌在哪裡？」影片，質疑高雄輕軌成圓通車後，從中正路到博愛路段近30個路口路牌全消失不見。交通局回應，會在25日輕軌試營運結束前，掛回拆下的路牌。

張博洋指出，他收到民眾陳情，他騎車在大順路上找路，路牌卻都不見了。他騎車實測後發現，大順路從中正路到博愛路段，近30個路口路牌都消失不見。

他也翻出去年12月的照片，發現當時就沒有路牌，迄今甚至經過總統蔡英文為輕軌成圓通車剪綵，已2個多月了，還是一堆路口沒有路牌，卻沒有人要處理。詢問A局處卻推給B局處，B局處又推給A局處，高雄市政府的行政溝通明顯失能，他只能詢問行政首長陳其邁。

張博洋指出，輕軌一階高美館段施工時路牌也曾取下，最後都有掛回，為何這次2階大順路段通車後這麼久，卻遲遲不掛回？在地居民也擔心，現在大順路沿線都不能停車，若外地人來此找路看不到路牌，可能會慢駛或乾脆停車找路，容易造成危險。