高捷延伸岡山車站 拚6月通車

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線RK1岡山車站預計6月底通車，將有助當地民眾轉乘台鐵。市府捷運局預估，雖然紅線只增一站，岡山車站有很大交通效益，加上輕軌成圓，日運量可望達22萬人次。岡山站通車可帶動周邊開發及促進經濟發展，但地方指捷運與台鐵共構，長期周遭停車位不足，憂心通車後恐更雪上加霜。交通局回應已增設停車位因應。

高捷紅線目前通車至南岡山站，岡山路竹延伸線共設8站。捷運局表示，前天起進行岡山路竹延伸線號誌系統、列車行車，及系統整合等相關測試作業，接著將進行系統穩定性測試，辦理初、履勘；跨岡山火車站天橋興建中，預計6月底將與捷運岡山車站一起完工。

岡山車站旁有兩塊聯開基地，西基地面積1058坪，預估開發量體1萬2300坪，已公告招商，東基地預定今年中公告招商捷運聯合開發，完工後將成為岡山站雙子星門戶，通車前景看好。

議員林志誠表示，岡山車站通車前，岡山市區民眾要搭捷運，必須到1.5公里外的南岡山站，該站不好停車，所以居民相當期待岡山車站通車，搭乘捷運前往楠梓科技產業園區上班的人，可節省通勤往返時間。

高捷岡山站施工近3年，噪音、民房龜裂等問題頻傳，交通也陷入黑暗期，通勤族抱怨聲浪不小。6月通車後，外地人口能更便捷進入岡山市中心，部分店家因此受惠，但也有人認為，本地人更容易移往市區，憂心經濟負成長。

陳姓居民說，岡山車站是台鐵大站，捷運開通完成共構，對當地發展一定有幫助，但周遭停車位長期不足，停車問題要早點解決。交通局表示，已在車站對面新增停車場，另後站竹圍西街及台鐵周遭空地等處施作停車場因應。

捷運局說明，高捷在岡山站繼續往北推進，預計2027年底通到路竹，2029年到湖內，可串連北高雄科技廊帶，為北高雄30萬人口帶來更便利的交通服務。