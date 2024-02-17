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全台最早屏東愛文芒果 遇早花落果災情憂心歉收

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供
農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供

屏東縣因全台最南地理位置，不僅是最早上市的愛文芒果產區，品質在國內外內場都有好口碑，目前陸續進入盛花期及著果期的關鍵期，但自農曆年前寒流侵台後，氣溫回暖，日夜温差大，枋山鄉果農反映出現大量落花、落果災情，4月上市勢必歉收；縣府呼籲農友強化田間管理，也將邀集農改場等單位實地勘查，交由農業專家評定，匯整後報農業部研議專案天災救助。

縣府農業處長鄭永裕說，春節期間因低溫限制病蟲害發展，高雄農改場在1月底呼籲農民，氣候回溫時加強防範薊馬、葉蟬、炭疽病及黑斑病等病蟲害；去年10月果園開花後持續關注；枋山鄉芒果種植面積640餘公頃，去年遭逢小犬颱風災害，已核定20餘公頃無法開花果園現金救助，這次倘屬蟲害，將循例完成資料統計後報農業部研議專案救助。

農糧署南區分署主任林隆新說，屏東地區芒果栽種面積有4000多公頃，芒果開花結穗期從去年11至12月稱為早花、12至1月稱為中花、1至2月稱為晚花，枋山芒果栽種面積有642公頃，早花面積約20%，確實有落果嚴重情形，建議農民先以手機下載農業部開發的天然災害照相APP照相存證後向公所陳報，後續縣府接獲災損通報後偕同農糧署共同會勘，若損害達20%以上將啟動對農民的補助。

高雄區農業改良場長戴順發說，以目前屏東芒果花期來評估災損，現階段早花確實不理想，中花看起來沒問題、晚花還在盛開需到3月下旬才知道，農改場已有啟動觀測屏東芒果開花結果，分不同花期加強跟農民輔導，包含技術及環境改善增加芒果授粉率，強化田間管理，避免農民血汗無歸。

屏南立委徐富癸今天召集農糧署及農業改良場共同研商，針對目前「農業天然災害救助辦法」第4條定義的天然災害做為農損救助依據，徐富癸說，因應極端氣候變遷，致災因子已非單一因素造成，避免第一線農政單位人員勘災困擾，呼籲農業部研議將「綜合性致災」納入天然災害救助辦法，以符合現況全球農業所面臨的挑戰。

農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供
農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供
農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供
農曆年前寒流侵台後氣溫回暖，日夜温差大，屏東果農反映芒果目前進入盛花期及著果期的關鍵期，卻出現大量落花、落果災情，4月上市勢必欠收。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 芒果 農民

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