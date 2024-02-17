屏東響應世界穿山甲日 鳳梨彩帽田圖騰辦特展扭轉危機

今天是世界穿山甲日，屏安緱鯪鯉團隊延續去年「屏東青年創新創業提案競賽」獲獎榮耀，不僅結合地景藝術創作，將穿山甲圖騰實作運用在戴上帽子防曬的10萬顆鳳梨彩帽田中，今天也在屏東智慧農業學校推出「山腳邊的穿山甲母子」保育特展，喚起民眾對台灣穿山甲生態保育的關注，更展現屏東青創力接軌國際的軟實力。

穿山甲是全球被非法走私嚴重的脊椎動物，在近數十年內面臨生存的風險，國際自然保育聯盟透過跨國際保育專家群的研究與合作，對全球各區域的穿山甲進行保育計畫，並於每年2月的第3個星期六發起世界穿山甲日活動，呼籲全球力挽穿山甲瀕危處境，同時透過各類保育教育活動，啟發全民參與拯救穿山甲行動，台灣早期面臨盜獵、現今則遭遇遊蕩犬、路殺威脅。

穿山甲保育特展由屏安緱鯪鯉團隊的林麗貞及許雅玟2位移居屏東青年，融入穿山甲與野生動物保育相關知識共同策劃，讓民眾了解穿山甲的習性與生活棲地和野外碰到時的處置方式；團隊推出保育特展外，同時也推出多款概念文創商品，舉辦講座、生態保育市集。另在185觀光路線有穿山甲母子圖騰實作的彩帽地景。

勞青處李雨蓁處長說，特展入口大幅空拍的《山腳邊的穿山甲母子》鳳梨彩帽田，是青年團隊將穿山甲母子設計圖騰實作，於高樹沿山公路銀獅農莊鳳梨田區，由林麗貞、許雅玟與銀獅農莊合作，號召16位青年利用10萬顆鳳梨完成鳳梨彩帽地景，呼應世界穿山甲日「協力成就穿山甲保育」主題，用創意及執行力接軌國際。

她說，區內不同的展覽主題也藏有巧思，不僅認識穿山甲相關背景知識與面臨困境外，同時帶領民眾走入屏東縣青年創新競賽的歷程，透過政府出題青年解題的方式，展現青年的創意巧思及問題解決能力；彩帽地景位於185觀光路線上銀獅農場鳳梨田區，旁邊大武山景與一望無際鳳梨田盡收眼底，預定至3月底採收，在提振觀光同時，也期待喚起大眾對穿山甲生態保育的關注。