屏東原鄉日間照顧增加夜宿 牡丹、來義及春日3鄉先上路

屏東縣政府看見原民鄉有夜間臨時住宿長照服務需求，前年起在牡丹鄉日間照顧服務中心試辦結合臨時夜宿，讓長輩家屬有喘息的時間，縣府今年輔導牡丹、來義及春日鄉3處日間照顧服務中心，向衛生福利部申請「山地原住民及離島地區多元照顧服務模式發展計畫（增設臨時夜宿）」都通過，今年就會陸續上路。

縣府長照處長陳桂敏說，日間照顧服務中心提供臨時夜宿長照服務，家屬或長輩只要提前預約提出住宿需求，就能在熟悉的日照中心空間內，延續使用服務至隔日上午8時，具有服務時間不間斷、服務地點不更換的服務特色，發揮原鄉部落自助互助的文化，提供部落家庭有短期夜間協助看顧長照需求的家人時，能運用在地資源，留置接受夜間臨時照護。

長照處說，原民鄉交通較為不便，屏東縣9個原住民鄉，三地門已有民間長照機構服務，縣府於7個原民鄉鎮設立日間照顧服務中心，8個原民鄉佈建20站的家庭托顧服務，提供部落長者就近使用社區長照服務，接著將在滿州鄉及春日鄉再增加2家，達到「一原鄉一日照」目標。

她說，原民鄉缺乏住宿型機構，期望透過原鄉日間照顧服務中心結合臨時夜宿的服務，滿足長照服務住宿需求多一項選擇，適時提供家庭照顧者一個喘息空間，並將持續鼓勵轄內在原鄉提供長照服務的機構，發展原鄉長照服務模式，創造部落服務價值，落實在地照顧。