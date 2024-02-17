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影／高雄流行音樂中心旁有變電所 美景變突兀！

聯合報／ 記者王勇超潘奕言／高雄即時報導
台電鹽埕變電所裸露在外的電線，與鄰近的高雄流行音樂中心形成強烈對比。記者王勇超／攝影
台電鹽埕變電所裸露在外的電線，與鄰近的高雄流行音樂中心形成強烈對比。記者王勇超／攝影

黃色小鴨重返高雄，大量遊客湧入高雄流行音樂中心，卻發現高流旁的台電鹽埕變電所，裸露在外的電線與高流形成強烈對比，「相當突兀！」當地里長說，高流已成重要觀光景點，希望台電能想辦法，至少設計好看外觀把變電所包起來。台電說，已在1月初完成變電所正面圍籬改善工程，會就圍牆美化效果再與居民溝通。

黃色小鴨在高雄愛河灣展出至2月中旬，已經吸引超過600萬人前來朝聖，許多遊客會順道遊覽高雄流行音樂中心、駁二藝術特區，但有遊客反映，高雄流行音樂中心附近有1處台電變電所，突出又參差不齊的電線與相關設備，與高流優雅的線條形成突兀對比。

今天上午一群從外地來的遊客對記者說，高流周圍的風景很美麗，卻因為變電所變得不協調，「需要改善。」

當地居民說，變電所是嫌惡設施，台灣北部已有變電所地下化，高雄房價天花板之一、鼓山區農16特區的龍子變電所是屋內型變電所，「變電所藏得很好，周圍房價當然好！」居民不是反對變電所，但希望外觀至少不要影響到景觀。

鹽埕區沙地里長高健財說，鹽埕變電所存在已經70年，因位置鄰近民宅、公園，被當地居民視為嫌惡設施，近年來市府興建高雄流行音樂中心，也蓋起輕軌，當地成為觀光客必經地點，居民更希望變電所能遷移，即使不能遷移，至少也要讓外觀不要影響當地景觀。

高健財表示，台電在今年1月用白色圍籬把變電所的正面遮住，但他與居民都認為不太適當，因為「只是搭建架子與網子，噴上白漆而已」，與高雄流行音樂中心還是搭配不起來，台電應該要把變電所封起來，好好美化。

台電說，鹽埕變電所為二次變電所，供應1萬8892户，重要用戶包括駁二藝術特區、真愛碼頭、高雄流行音樂中心；若要把變電所改成屋內型，現址土地面積不夠，如要遷移，需先在鄰近地區，找到新的土地，新建全新的屋內型變電所，承接鹽埕變電所既有供電户，才能拆除既有變電所，執行難度高。

台電表示，去年當地民眾曾建議台電應美化變電所或利用實體阻擋視線，台電會同里長、議員勘察並參考文化局意見後，設計圍牆美化工程，今年1月初完成變電所正面圍籬改善工程，接下來還會與里長就圍牆美化效果再進行溝通。

台電在今年1月用白色圍籬遮住鹽埕變電所的正面，但當地鹽埕區沙地里長高健財（圖）與居民仍認為與高雄流行音樂中心的風景「搭配不起來」。記者王勇超／攝影
台電在今年1月用白色圍籬遮住鹽埕變電所的正面，但當地鹽埕區沙地里長高健財（圖）與居民仍認為與高雄流行音樂中心的風景「搭配不起來」。記者王勇超／攝影
台電鹽埕變電所裸露在外的電線，與鄰近的高雄流行音樂中心形成強烈對比。記者王勇超／攝影
台電鹽埕變電所裸露在外的電線，與鄰近的高雄流行音樂中心形成強烈對比。記者王勇超／攝影
台電鹽埕變電所位於高雄流行音樂中心旁。記者王勇超／攝影
台電鹽埕變電所位於高雄流行音樂中心旁。記者王勇超／攝影

台電 高雄流行音樂中心 黃色小鴨

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