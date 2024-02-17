黃色小鴨讓高雄「這地」也吸爆人潮 憑小鴨合照免門票

黃色小鴨搭配過年返鄉人流，為高雄創造新一波觀光熱潮，鄰近的壽山動物園連帶湧現人潮，初一至初五已超過6萬人參觀，今年已突破20萬人次參觀，園方不但推出多個親子導覽營隊活動，更加碼祭出優惠，民眾只要在25日小鴨展演最後一天之前出示「與小鴨合照」的照片就可以免費入園。

觀光局表示，為吸引更多國內外遊客，觀光局YouTube頻道「高雄旅遊網」即日起到2月25日，推出觀賞愛河灣絕佳視角24小時4K即時影像，讓民眾透過鏡頭高畫質影像，零距離欣賞黃色小鴨，而鄰近愛河灣的壽山動物園也響應這股黃色旋風，祭出2月25日前只要出示「與黃色小鴨合照」即免費入園。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園過年期間累計逾6萬人次參觀，初三單日入園更高達1萬7000人，突破單日入園新高；動物園為此推出一系列營隊活動，像是「動物知識＋影音行動導覽」適合親子同歡，參加者帶著動物造型頭箍，在園區內進行闖關活動，並觀賞動物生態影片，輕鬆獲得動物知識。