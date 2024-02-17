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歡慶元宵金門花燈已點亮 炫麗燈海讓後浦越夜越美麗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
祥龍賀歲迎新春！2024金門元宵燈節年節已完成試點燈，圖為西門外武廟有騰雲靈動的「祥龍盤天」燈組。圖／讀者提供
祥龍賀歲迎新春！2024金門元宵燈節年節已完成試點燈，圖為西門外武廟有騰雲靈動的「祥龍盤天」燈組。圖／讀者提供

為迎接甲辰金龍年的到來，由金門文化局主辦的元宵燈節系列活動近日已在金城鎮後浦進行夜間裝置藝術點燈，街頭顯得璀璨繽紛、喜氣洋洋，據了解，各式彩燈將持續亮到3月3日，文化局歡迎民眾踩點拍照，來場後浦「尋龍記」，一起來感受燈節的喜慶。

文化局指出，今年以華燈和燈海光影為燈節主要佈置，首先在浯江街打造璀璨奪目的絕美星光天幕，並在邱良功古厝前搭建十米長燈籠祈福牆，喜氣洋洋的大紅燈籠與古厝相互輝映，更顯古色古香。還有在民權路安全島的「光影遊樂園」，魔幻華麗的燈海讓後浦越夜越美麗。

除了燦爛的光影科技，叧外在後浦城隍廟、東門代天府、西門外武廟、南門天后宮、北門北鎮廟都可看見手藝精湛且富有故事性的傳統花燈。在東門代天府有最受大眾喜愛的愛心拱門隧道以及「魚躍龍門」燈組，西門外武廟有騰雲靈動的「祥龍盤天」燈組，南門天后宮有著財源滾滾來的「金龍如意」燈組，北門北鎮廟則有著可愛活潑的「文武福龍」燈組，而在後浦城隍廟則有祝福大家步步高升的「鰲躍龍庭」燈組。每組彩燈都代表祥瑞、和諧、富貴、安康，象徵未來一年風調雨順、國泰民安。

文化局表示，金門元宵燈節一年比一年精彩，春節時可看見街道展區繽紛的燈組試點燈外，元宵節時還會展出中正國小、述美國小、開瑄國小、金寧中小學、卓環國小學生精彩的花燈作品，以及氣勢磅礡金龍主燈，歡迎所有鄉親一起來逛後浦老街、大家一起賀新年、鬧元宵。

北門北鎮廟則有著可愛活潑的「文武福龍」燈組，相當受到大小朋友的喜愛。圖／讀者提供
北門北鎮廟則有著可愛活潑的「文武福龍」燈組，相當受到大小朋友的喜愛。圖／讀者提供

元宵節 文化局 金門

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