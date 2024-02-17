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審計部：高雄前鎮漁港港區汙水接管作業未完善

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前鎮漁港。本報系資料照
前鎮漁港。本報系資料照

審計部今天表示，高雄市前鎮漁港港區汙水接管作業未完善，審計機關促請改善。

審計部指出，高雄市政府水利局獲農業部漁業署及內政部國土管理署補助，辦理前鎮漁港下水道系統整建工程，經審計部高雄市審計處查核發現，港區內重點汙染源事業用戶尚未配合申辦汙水接管、中區汙水處理廠之水汙染防治許可證遲未獲核發等情，經函請檢討改善，重點汙染源事業用戶已全數完成接管，並取得展延水汙染防治許可證，改善前鎮漁港泊區生態水質暨港區衛生。

審計部表示，高雄市前鎮漁港竣工已50餘年，雨水、汙水未能分流，廢水流入港區造成水質惡化，影響漁港泊區生態水質及整體環境衛生，農業部為營造符合國際標準之空間環境，訂定前鎮漁港建設專案中長程計畫，依該計畫水利局獲農業部漁業署及內政部國土管理署補助辦理前鎮漁港下水道系統整建統包工程及前鎮漁港下水道系統整建工程，重新規畫下水道系統，及港區內汙水下水道系統銜接高雄汙水區系統至中區汙水處理廠之相關整建工程，補助金額計15億餘元。

審計部指出，然而，2022年9月查核發現，整建工程施工進度已近7成，但港區內12戶重點汙染源事業用戶尚未配合申辦接入汙水下水道；水利局申辦中區汙水處理廠之水汙染防治許可證展延案遲未獲核發，恐影響後續統包工程完工後代操作期程等情，相關情事已函請水利局檢討改善。

審計部表示，經追蹤改善情形，截至去年11月底止，水利局已完成12戶重點汙染源事業用戶汙水下水道接管作業，中區汙水處理廠水汙染防治許可證業經同意展延至2027年，以改善前鎮漁港泊區生態水質暨港區衛生。

前鎮漁港 水利局 水質 高雄市

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