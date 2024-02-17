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高雄華夏路翻修長達6年 居民慶幸終於完工

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄華夏路分年分期施工，費時6年，全段終於翻修完成。記者王昭月／翻攝
高雄華夏路分年分期施工，費時6年，全段終於翻修完成。記者王昭月／翻攝

高雄市華夏路改造工程6年前啟動，分年分期執行，曾被民眾酸小孩從小一念到小六，馬路都還沒挖完，工務局最近完成新莊一路至華榮路，宣告華夏路已全段翻新完工，在地居民慶幸，終於結束交通黑暗期。

華夏路全長近4公里，串聯高鐵站、左營火車站及捷運紅線，高雄左營區交通樞紐。高市府為改善人行環境，5、6年來持續施整修人行道鋪面、中央分隔島、共桿路燈、街道公共設施，遭民眾質疑進度緩慢。

高雄市工務局解釋，華夏路改造工程於6年前爭取中央補助，工程分年分期執行，由於地下管線多，為兼顧排水系統功能及鋪面平整度，需持續與管線單位及居民協調，工程耗時。

工務局先前已完成博愛四路至崇德路範圍，崇德路至華榮路第3期改善工程長度近1.2公里，以新莊一路為界，分兩段施工，經費達1.3億。其中崇德路至新莊一路去年10月底已完工，第二段為新莊一路至華榮路日前也完成，目前全路段均已開放通行。當地王小姐說，人行道翻修後，輪椅行進便利許多。陳姓居民指馬路翻修5、6年，總算完工了。

道工處表示，華夏路全面翻新人行道老舊鋪面，將行穿線退縮，並增設斜坡道及導盲磚；也配合交通局增設號誌及行人專用號誌，提升路口安全，另配合路型規劃，設立中央分隔島，減低車輛違規迴轉事故，道路刨鋪時也一併將標線重新調整，路燈與號誌則合併共桿，人行環境更優化。

人行道 高雄市

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