高雄綠8公園 單車導覽裝置殘破

高雄燈會結合黃色小鴨創造可觀經濟價值帶動周邊觀光，但讀者發現，緊鄰駁二與流行音樂中心帶狀公園「綠8公園」，有多達近40個生鏽、破敗不堪「單車導覽裝置」，上頭的地圖斑駁，遭惡意塗鴉，市府卻擱置不理。高雄市公園處主任秘書陳錦宏說，公園路綠8公園開闢至今十餘年，原設置自行車道指示牌及導覽牌面因時間久遠老化及生鏽，勘察無安全之虞，將盡速改善，預計本月底前完成，地圖導覽部分會檢討並重新張貼。

高市公園二路起於五福四路流行音樂中心，緊鄰高雄港與駁二園區，末端在大安街，整條道路的綠8公園有許多藝術裝置，常有國內外遊客駐足，公園內裝設近40個「單車地圖導覽」，提供路標指示，也讓民眾坐著，但多數裝置的鐵製外表被發現已嚴重生鏽破敗，地圖經長期風化，斑駁褪色。

記者直擊，地圖裝置殘破不堪，幾乎看不見，表面龜裂嚴重，許多座位被塗上大面積塗鴉、鐵鏽物質從鏤空字體內滲出。讀者批場景存在多年，市府從未處理，觀光客看了都傻眼，建議更新地圖並重新整修。

公園處四維維護隊回應，當初因應自行車道設置，公園二路每個路口設置地圖裝置，但近年自行車道調整，路線不同，近日有民眾反應破損嚴重，請維修廠商清點，將生鏽部分統一美化、塗白漆，若毀損嚴重則拆除，也會朝將自行車地圖更新換上，或提供給市府其他單位做宣傳業務。