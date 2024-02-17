高雄行人庇護島 撞島事故頻傳

高雄市政府為提升行人穿越馬路安全，在全市大型路口陸續設60座行人庇護島，卻引發爭議。由於行人庇護島的設計並無相關規定，有駕駛怨設計不良，一不小心就撞上，宛如「陷阱」，在小港區有路口一個月內至少發生3起事故，民眾批行人庇護島設計太低，不易看見。交通局表示，將會同工務局會勘，優化庇護島的設計。

台灣「行人地獄」議題延燒，人本環境愈受重視，高市2年前陸續對6線道以上大型路口設行人庇護島，偶傳駕駛「撞島」，如小港區沿海路、立群路口在去年底設置，卻在1個月發生3起事故，1月18日凌晨有人酒駕自撞，2月1日清晨計程車碰撞，2月11日上午也發生駕駛撞上庇護島事故。

有網友貼出沿海路「撞島」照片，網友指行人庇護島太低，不易被看到，也有民眾不解斑馬線那麼長，怎麼只護一小塊？質疑設計不良。附近車行老闆說，從庇護島啟用後就常聽碰撞聲，應該不只2、3件事故，也有駕駛抱怨，不能護了行人卻苦了車主。

高市交通局主祕王志綱說，行人庇護島沒有一定的設計標準，多半根據路型微調，國外有做成水滴型，國內島體多半做成2、30公分，提醒駕駛，能跨至路中心待轉，實體島體未完成前，有時以槽化線替代。

交通局表示，庇護島設轉彎導引線與鑽石級反光標誌，島頭也請工程單位畫黃黑斜紋，主要是提供行人穿越路口緩衝，導引人車保持距離，高雄最早設在美麗島大道。工務局道工處說明，老人家步行緩慢，顧及穿越馬路安全，設行人庇護島，有實體分隔島，也有槽化線替代。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，國外通常在庇護島底部加裝反光標誌提醒駕駛，至於「撞島」可能是駕駛不依規定到路口中心位置停等，待沒有直向來車時再轉彎，「駕駛習慣鬼切，才會撞庇護島」，修正駕駛習慣才是正辦。