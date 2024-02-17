聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄行人庇護島 撞島事故頻傳

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
高雄市政府在大型路口陸續設60座行人庇護島，引發爭議。圖為高市韓姓男子2月11日上午10時許，駕車碰撞小港區沿海路、立群路口的行人庇護島。圖／讀者提供
高雄市政府在大型路口陸續設60座行人庇護島，引發爭議。圖為高市韓姓男子2月11日上午10時許，駕車碰撞小港區沿海路、立群路口的行人庇護島。圖／讀者提供

高雄市政府為提升行人穿越馬路安全，在全市大型路口陸續設60座行人庇護島，卻引發爭議。由於行人庇護島的設計並無相關規定，有駕駛怨設計不良，一不小心就撞上，宛如「陷阱」，在小港區有路口一個月內至少發生3起事故，民眾批行人庇護島設計太低，不易看見。交通局表示，將會同工務局會勘，優化庇護島的設計。

台灣「行人地獄」議題延燒，人本環境愈受重視，高市2年前陸續對6線道以上大型路口設行人庇護島，偶傳駕駛「撞島」，如小港區沿海路、立群路口在去年底設置，卻在1個月發生3起事故，1月18日凌晨有人酒駕自撞，2月1日清晨計程車碰撞，2月11日上午也發生駕駛撞上庇護島事故。

有網友貼出沿海路「撞島」照片，網友指行人庇護島太低，不易被看到，也有民眾不解斑馬線那麼長，怎麼只護一小塊？質疑設計不良。附近車行老闆說，從庇護島啟用後就常聽碰撞聲，應該不只2、3件事故，也有駕駛抱怨，不能護了行人卻苦了車主。

高市交通局主祕王志綱說，行人庇護島沒有一定的設計標準，多半根據路型微調，國外有做成水滴型，國內島體多半做成2、30公分，提醒駕駛，能跨至路中心待轉，實體島體未完成前，有時以槽化線替代。

交通局表示，庇護島設轉彎導引線與鑽石級反光標誌，島頭也請工程單位畫黃黑斜紋，主要是提供行人穿越路口緩衝，導引人車保持距離，高雄最早設在美麗島大道。工務局道工處說明，老人家步行緩慢，顧及穿越馬路安全，設行人庇護島，有實體分隔島，也有槽化線替代。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，國外通常在庇護島底部加裝反光標誌提醒駕駛，至於「撞島」可能是駕駛不依規定到路口中心位置停等，待沒有直向來車時再轉彎，「駕駛習慣鬼切，才會撞庇護島」，修正駕駛習慣才是正辦。

行人地獄

延伸閱讀

台鐵普悠瑪進高雄科工館站 年輕女性墜月台遭撞肢體破碎亡

高雄男迷醉大街亂揮小斧！一查酒駕通緝 罪名又加一

高雄左營華夏路翻新 增行人號誌、斜坡道

影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」

相關新聞

高雄綠8公園 單車導覽裝置殘破

高雄燈會結合黃色小鴨創造可觀經濟價值帶動周邊觀光，但讀者發現，緊鄰駁二與流行音樂中心帶狀公園「綠8公園」，有多達近40個...

高雄行人庇護島 撞島事故頻傳

高雄市政府為提升行人穿越馬路安全，在全市大型路口陸續設60座行人庇護島，卻引發爭議。由於行人庇護島的設計並無相關規定，有...

香蕉碼頭宴會館欠租861萬 將查封

河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，傳出積欠港務公司逾二年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠的...

高雄旗山深夜停電 八軍團營區陷黑暗5分鐘

高雄市旗山區今晚8時54分許突然發生停電，當地居民說：「電燈全熄滅，突然一片黑！」陸軍八軍團營區一度也因停電陷入黑暗，軍...

屏縣潮州台糖林地晚間突起火 一度威脅周邊建物與森林遊樂區

屏東縣消防局今晚間7點16分接獲民眾報案，潮州鎮潮義路往新開寮方向，台糖林地發生火災，「火燒很大」，消防局派遣6車13人...

高捷岡山路竹延伸線 岡山車站路段今開始行車測試

輕軌成圓後，高雄市政府接下來將力拚捷運紅線自南岡山站往北延伸一站至RK1岡山車站通車試營運，今天岡山車站路段捷運列車開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。