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高捷岡山路竹延伸線 岡山車站路段今開始行車測試

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運岡山車站路段今天開始行車測試。圖／高市捷運工程局提供
高雄捷運岡山車站路段今天開始行車測試。圖／高市捷運工程局提供

輕軌成圓後，高雄市政府接下來將力拚捷運紅線自南岡山站往北延伸一站至RK1岡山車站通車試營運，今天岡山車站路段捷運列車開始動態測試，並展開號誌系統行車測試作業，朝今年6月底通車試營運目標邁進。

高市捷運工程局說，高雄捷運岡山路竹延伸線機電系統工程包含電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統及月台門系統等興建工程，目前岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工階段，包括路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業。

捷運局說，今天高捷岡山路竹延伸線持續進行號誌系統單列車行車測試，接續將進行多列車行車測試，並執行車輛到站廣播、號誌行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制等一系列系統整合測試作業，以確保機電系統功能符合安全要求。

完成系統整合測試作業後，將進行系統穩定性測試並辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。

捷運局表示，高捷岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實行政院南部半導體S廊帶建設的重要指標。

高捷岡山路竹延伸線今年中先通車至RK1岡山車站，全線通車後岡山將成為北高雄地區全方位轉運中心，更深入服務大岡山、路竹、湖內地區民眾運輸需求。

高雄捷運岡山車站已近完工階段，開始測試作業。圖／高市捷運工程局提供
高雄捷運岡山車站已近完工階段，開始測試作業。圖／高市捷運工程局提供
高雄捷運岡山車站已近完工階段，路線段機電設備均完成安裝。圖／高市捷運工程局提供
高雄捷運岡山車站已近完工階段，路線段機電設備均完成安裝。圖／高市捷運工程局提供

半導體 岡山 捷運 輕軌 高捷

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