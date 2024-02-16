大樓磁磚頻掉落 屏東市「東方帝國社區」獲國土署補助

屏東市瑞光路二段與德豐街上「東方帝國社區」屋齡29年的12層樓電梯大樓，近年該大樓磁磚掉落情形嚴重有公共安全之虞，為改善住戶居住環境，社區管委會爭取補助經費改善外牆，縣府城鄉發展處表示，歷時多年，終在昨獲中央核定補助，申請工程總經費2427萬7892元，獲內政部國土管理署補助971萬3250元。

城鄉發展處表示，從2017年起一路協助社區，多次到社區辦理說明會逐步達成同意比例80%以上門檻，由縣府委託的輔導團協助社區製作計畫書向內政部提案，2018年核定規畫補助設計經費135萬元，該社區原僅申請外牆拉皮補助，後因社區是921地震前完工大樓，國土管理署為保障住戶生命財產安全，要求須完成耐震結構補強後始得再申請外牆拉皮補助經費。

縣府又協助社區洽國家地震工程研究中心申請「私有建築物耐震弱層補強經費補助」，2020年11月核准階段性補強補助經費390萬元，去年3月成功發包耐震補強工程，並同年9月20日完工，耐震補強工程完工後，開始整建維護實施工程審查程序，昨天核定整建維護實施工程補助971萬元。

城鄉發展處表示，中央都更基金整建維護補助申請即日起至今年6月30日止受理，依國土管理署規定，屋齡20年以上合法建築物可申請兩種補助，一為擬訂都市更新事業計畫補助費，二為實施工程補助費。另外，為加強大樓耐震能力，還有結構補強設計補助經費可以申請；其中，整建維護有三大項目必要施作，大樓立面及屋頂突出物修繕、老舊招牌違建物或突出外牆面鐵窗拆除以及空調外部管線整理美化等三項，三大項目且需占總經費1/3以上，為申請補助要項。