蚵仔吃到飽爆多人上吐下瀉疑食物中毒 屏衛生局勒令業者停業清消3天
春節期間有民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反應身體不適，其中醫院食品中毒通報案件13人，民眾反映來電食用後不適約35人，昨派員到場稽查，業者未符合食品良好衛生規範準則部分，除責令業者限期改善外，已勒令業者停業清消3天。
衛生局表示，目前共接獲食品中毒通報案件人數13人，另有民眾來電反映食用後不適35人，採集相關環境及人體檢體送驗，約兩周後結果出爐，後續經行政調查若屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。
下周要臨盆的黃姓孕婦向媒體投訴，13日大年初四一行20人去吃飯，隔天陸續10多人出現上吐下瀉、發燒，其中包括她還有另名孕婦、2個小孩。他們在吃的過程中看到蚵仔的殼有白色蟲在爬，想說吃到飽，有蟲在爬的就挑掉，有幾個扒開是臭的，當下也有跟老闆反應，老闆稱僅一兩個這樣。
也有網友在店家的Google評論留言，「全家吃完，隔天，上吐下瀉、先生今天根本無法上班、可怕的飲食經驗、每人花了近500元的餐飲費，換來被毀的年假及太嚴重太嚴重的痛苦感，是否應該賠償」。
屏東縣衛生局提醒，民眾食用烤鮮蚵時，務必要充分烤熟，切勿為了追求口感，食用未熟生蚵，避免引起腸胃不適。
屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師張琳遂說，購買海鮮前要留意其保存方式是否有冰存；為避免寄生蟲附著，食用海鮮前務必要仔細清洗乾淨、一定要煮熟。免疫力較差的幼兒、孕婦、洗腎病人、癌症病人要避免食用未煮熟的食物，例如生菜、生魚片，若有上吐下瀉、休克，應該立即就醫。
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