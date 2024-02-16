高雄左營華夏路翻新 增行人號誌、斜坡道

華夏路是左營地區交通樞紐，聯結高鐵站、左營火車站及捷運紅線，為提升道路通行品質，高市府工務局道路養護工程處改造華夏路（崇德路至華榮路），目前全路段完工開放通行。

養工處今天發布新聞稿表示，華夏路周邊有蓮池潭風景區、半屏山、原生植物園及巨蛋商圈、瑞豐夜市等，貫串商圈、景點、生活區其中的華夏路是民生通勤往來要道。

改善工程分兩段，崇德路至新莊一路段於去年10月底完工，新莊一路至華榮路段在今年2月初完成，工務局表示，華夏路地下管線眾多，為兼顧排水系統功能及鋪面平整度，需持續與相關管線單位及居民多方協調管線與設施遷移事宜，感謝居民體諒與配合。

道工處說明，華夏路改造後全面翻新人行道老舊鋪面，將行穿線退縮並增設斜坡道及導盲磚，並增設號誌及行人專用號誌，提升路口安全；另配合路型規劃設立中央分隔島，減低車輛違規迴轉事故。

道工處指出，道路刨鋪時也一併將標線重新調整，路燈與號誌則合併為共桿設置於分隔島，減少人行道上設施物讓行走空間更完整通敞且美化市容。

居民王小姐說，人行道翻修後輪椅行進便利許多，新設小綠人後，行人過馬路更安全了。

道工處補充，市府積極改善人行環境，包含鳳山區南京路、自由路、左營區左營大路及輕軌周邊大順路等，持續優化公共生活空間。