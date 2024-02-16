快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

高雄左營華夏路翻新 增行人號誌、斜坡道

中央社／ 高雄16日電

華夏路是左營地區交通樞紐，聯結高鐵站、左營火車站及捷運紅線，為提升道路通行品質，高市府工務局道路養護工程處改造華夏路（崇德路至華榮路），目前全路段完工開放通行。

養工處今天發布新聞稿表示，華夏路周邊有蓮池潭風景區、半屏山、原生植物園及巨蛋商圈、瑞豐夜市等，貫串商圈、景點、生活區其中的華夏路是民生通勤往來要道。

改善工程分兩段，崇德路至新莊一路段於去年10月底完工，新莊一路至華榮路段在今年2月初完成，工務局表示，華夏路地下管線眾多，為兼顧排水系統功能及鋪面平整度，需持續與相關管線單位及居民多方協調管線與設施遷移事宜，感謝居民體諒與配合。

道工處說明，華夏路改造後全面翻新人行道老舊鋪面，將行穿線退縮並增設斜坡道及導盲磚，並增設號誌及行人專用號誌，提升路口安全；另配合路型規劃設立中央分隔島，減低車輛違規迴轉事故。

道工處指出，道路刨鋪時也一併將標線重新調整，路燈與號誌則合併為共桿設置於分隔島，減少人行道上設施物讓行走空間更完整通敞且美化市容。

居民王小姐說，人行道翻修後輪椅行進便利許多，新設小綠人後，行人過馬路更安全了。

道工處補充，市府積極改善人行環境，包含鳳山區南京路、自由路、左營區左營大路及輕軌周邊大順路等，持續優化公共生活空間。

人行道 火車站 行人

延伸閱讀

人行道出現「8888」燒灼痕跡 竟是業者開工放鞭炮造成

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

展現高雄在地工業特色！無印良品「高雄的人」特展登場

高雄單親二寶媽「救助專戶」遭凍結 原因找到了

相關新聞

東港蚵仔200元吃到飽 逾18人上吐下瀉發燒連孕婦也遭殃

黃姓孕婦向媒體投訴，春節期間大年初四2月13日她跟朋友一行20人到東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後，同行至...

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

由河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，傳出積欠港務公司逾二年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠...

行人庇護島為何常被撞？推論是駕駛有這習慣

「行人地獄」問題近年發燒，人本環境備受重視，高雄市2年前在路權促進團體倡議下，針對六線道以上大型路口施作行人庇護島，提升...

曾是無緣校友LA New董事長劉保佑56年後返屏科大念碩士

國立屏東科技大學今年歡慶一百周年，老牛皮國際股份有限公司（LA New）董事長劉保佑今出席學校一百周年校慶活動記者會，7...

流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫

入冬後流感及肺炎疫情至今方興未艾，今天是開學日，高雄市教育局長謝文斌前往田寮國中、阿蓮區復安國小關心開學防疫整備、午餐廚...

蚵仔200吃到飽疑食物中毒 屏衛生局勒令業者停業清消3天

春節期間有民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。