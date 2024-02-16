東港蚵仔200元吃到飽 逾18人上吐下瀉發燒連孕婦也遭殃

黃姓孕婦向媒體投訴，春節期間大年初四2月13日她跟朋友一行20人到東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後，同行至少10人，包括她與另名孕婦、兩名小孩都出現上吐下瀉、發燒，趕緊就醫。屏東縣衛生局表示，已派員到現場稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣。

黃姓孕婦反應，13日大年吃四去該餐廳吃飯，未料隔天開始陸陸續續出現10幾個上吐下瀉、發燒，其中包括她還有另名孕婦、2個小孩。他們在吃的過程中看到蚵仔的殼有白色蟲在爬，有蟲在爬的就沒有吃，當下並跟老闆反應。

黃姓孕婦說，之後接獲同行友人反應，有的早上、有的半夜去掛急診，她因昨晚去婦產科打營養針，請醫院抽血驗血通報；屏東小鎮資訊也有接獲另組消費者投訴，當晚他們8人預約7點用餐，8人都出現上吐下瀉症狀。

屏東縣衛生局表示，目前接獲外縣市衛生局通報4人，縣內部分因陸續接獲通報，人數還在統計中。

衛生局表示，昨陸續接獲民眾來電反映後，春節連假到東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，餐後出現上吐下瀉、胃痛，下午接獲外縣市衛生局通報案內業者疑似食物中毒案件。依食品中毒案件流程，派員至場稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣。