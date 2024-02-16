柯文哲布局台東基層選舉 縣議員陳宏宗證實加入民眾黨

民眾黨主席柯文哲今天下午4點將到台東跑行程，卻有消息傳出台東縣議會前副議長、無黨籍現任議員陳宏宗加入民眾黨，成為台東縣首位民眾黨議員，同時接任民眾黨台東縣黨部主委。他說將為2年後縣市長及鄉鎮長布局，也包括4月大武鄉長補選。

陳宏宗表示，年初大選民眾黨在台東已成為第三大黨，無論總統或政黨票，都拿下逾2萬票，現階段黨務尚未穩定，只要黨務穩定下來了，就會開始布局2年後的縣市長及鄉鎮長選舉，當然還有縣議員、鄉民代表，今年4月的大武鄉長補選也不會缺席。

過去陳宏宗與柯文哲關係良好，地方一直傳出陳加入民眾黨的消息，但未被證實，今天柯文哲下午安排台東行程，陳首次證實已加入民眾黨，且接下民眾黨台東縣黨部主委，成為民眾黨台東縣首位議員，開始在地方布局。

2024年大選，民眾黨柯吳配在台東拿下25590票，政黨票也獲得18182票，對於選舉人口數不到18萬人的台東縣來說，成為第三大黨，讓民眾黨信心大增，而民眾黨在台東首戰可能就是4月即將登場的大武鄉長補選。

目前大武鄉有意角逐的有國民黨籍現任代表會副主席王景昌及代理鄉長、前鄉長趙世崇，2人實力雄厚，至於民進黨也積極尋找人才，民進黨縣黨部表示已有人選，至於民眾黨部分可能會安排刺客來參選，讓大武鄉長補選增添可看性。