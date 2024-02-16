不到1個月撞2次 高雄小港區行人庇護島設置引發討論

為提升行人穿越馬路安全，高雄市政府在市區多處大型路口設置「行人庇護島」，但其中位於小港區沿海路、立群路口的行人庇護島去年底設置完成後，已發生2次車禍，有人說行人庇護島能保護行人安全，但也有許多駕駛抱怨「只有一小塊，一不小心就會撞上去」，呼籲市府要改善。

近日有網友貼出汽車撞上小港區沿海路、立群路口行人庇護島的照片，引起熱議，甚至有車禍苦主上網貼文想找其他撞上行人庇護島的人，有網友說行人庇護島太低、不容易看到，也有人說，斑馬線那麼長，「怎麼只護一小塊？」更有多位網友貼出其他車輛撞上行人庇護島的照片，質疑設計不良。

警方說，沿海路、立群路路口的行人庇護島去年12月底完工啟用後，至今僅發生2次車禍，分別是1月18日凌晨4時許蔡姓男子（72歲）酒後駕車自撞，以及2月11日上午10時許韓姓男子（48歲）開車從立群路左轉沿海路時撞上行人庇護島邊緣；一名警官說，網友留言貼出的許多照片，都不是這處路口車禍的照片。

高市交通局說，設置庇護島主要目的在於提供行人穿越路口的緩衝空間，導引車輛與行人保持距離，維護行人穿越路口安全，高雄最早在新興區中山一路、民生一路口的美麗島大道工程就設置行人庇護島，屬早期具代表路口，目前高雄市區已有60處路口已設置行人庇護島。

交通局表示，庇護島依據車輛轉彎軌跡設置，設置轉彎導引線及鑽石級反光標誌，島頭也請工程單位劃設黃黑斜紋的障礙物體線，讓用路人遵循、注意，用路人到中心處再左轉，就不會發生碰撞。