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黃色小鴨髮夾現場售價一堆亂象 網笑稱被當「盤子」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。聯合報系資料照
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。聯合報系資料照

黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值，攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾隨身夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有3隻100、1隻50元，攤商伺機漫天喊價，有網友買到兩隻150元，笑稱「被當盤子」；有網友批「超級暴利」，另有網友揭「網拍一個才4元」。

PTT高雄版有網友貼文徵求「小鴨髮夾」，原PO指小孩想要蒐集髮夾，有網友問「現在買不到了嗎？」結果有網友指「現場很多人在賣，很外圍聽到2個50」、「直接去展場一堆人在賣吧」。

有網友指出，「之前去3個100都是裸鴨，2個100是有裝飾的」；有網友點出「展期最後一天去展場，就會一堆攤販跳樓賣了」、「網拍一個好像4元」；有網友則批評「超級暴利」。

臉書社團「高雄人大小事」也有網友在春節期間貼文告知「小小鴨布偶有降價了」，原PO指，發現攤商販賣的小小鴨布偶有人賣出的價錢有降價，鴨頭上有裝飾品的由80元降低至40元，三隻100元；鴨頭上沒裝飾品的由50元降至30元，看來應還可殺價。

有網友留言說「買了兩隻150的盤子本人路過」，被其他網友安慰「買了當下覺得可愛開心，這樣150就值得了」；有人說「鴨鴨還沒來，淘寶買了50隻才NT159」、「我買一隻有帶帽帽的50元」。

記者春節期間於黃色小鴨港灣展場現場發現，春節期間展場內四處兜售黃色小鴨髮夾的攤販，走在人潮中，只要有人買都喊價1隻50元，攤販售價一片亂象。

黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。記者石秀華／攝影
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。記者石秀華／攝影
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。聯合報系資料照
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。聯合報系資料照
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
攤商看準商機，各種造型黃色小鴨裝飾品出籠，其中小鴨髮夾最受歡迎，但售價卻衍生亂象，有攤商一隻賣50元。記者石秀華／攝影
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。記者石秀華／攝影
黃色小鴨暌違10年重返高雄，這次迎來雙鴨游港灣，官方估計吸600萬觀光人潮湧、創百億產值。記者石秀華／攝影

黃色小鴨

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