黃色小鴨周圍公園「路標生鏽破爛」多年 高市府：盡速改善

高雄燈會結合黃色小鴨創造可觀經濟價值，帶同高雄港周遭觀光，但讀者發現緊鄰駁二園區與流行音樂中心的整片帶狀公園「綠8公園」內，竟有高達近40個生鏽、破敗不堪的「單車導覽裝置」，上頭的地圖幾乎呈現斑駁，還遭惡意塗鴉，但市府卻擱置不理多年，大大損傷城市形象。

高雄市公園處主任秘書陳錦宏說，公園路綠8公園開闢至今已十餘年，原設置自行車道指示牌及導覽牌面因時間久遠產生老化及生鏽情形，經勘察無安全之虞，公園處將盡速辦理改善，預計本月底前完成，地圖導覽部分會檢討並重新張貼。

公園二路起於五福四路的流行音樂中心，緊鄰高雄港與駁二園區，末端在大安街，整條道路上的綠8公園有許多藝術裝置，常有國內外遊客駐足休憩，公園內裝設近40個「單車地圖導覽」，不但提供路標指示，也能讓民眾坐著，但多數裝置的鐵製外表被發現已嚴重生鏽破敗，地圖也經長期風化，呈現斑剝褪色。

整條公園的地圖裝置不但殘破不堪，幾乎看不見地圖標示，表面龜裂相當嚴重，許多座位還被塗上大面積塗鴉、鐵鏽物質從摟空字體內滲出，讀者痛批場景已存在多年，市府從未處理，導覽圖確實提供外地人騎乘指引，如今此狀讓觀光客看了都傻眼，對城市形象損害很大，建議該更新地圖並重新整修裝置。

公園處四維維護隊回應說，當初因應高雄市自行車道設置，在公園二路每個路口設置地圖裝置，但近年自行車道調整，路線已完全不同，造成該裝置閒置許多以致毀損，原本市府暫不處理，但近日有民眾反應破損嚴重，近日將會請維修廠商清點數量，將生鏽部分做統一美化、塗白漆，若毀損嚴重則拆除，也會朝者將自行車地圖更新換上，或提供給市府其他單位做宣傳業務。