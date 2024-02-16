黃色小鴨瘋進校園 高雄新上國小送「鴨歲錢」！

今天開學日，高雄新上國小延續黃色小鴨熱潮，和家長會聯手準備2000個黃色小鴨髮夾和「鴨歲錢」幸運符送全校學童，小朋友開心不已。

黃色小鴨風潮也吹進校園！新上國小校長王彥嵓及家長會長李宗銘，頭上夾著小鴨髮夾在校門口迎接學生，也為每個孩子夾上小鴨髮夾，小朋友們收到這項小鴨禮，開心得不得了。

校長王彥嵓表示，教學團隊與家長會上學期放假前就備好神秘開學禮，在愛河灣展出的黃色小鴨目前掀起熱潮，送給孩子小鴨髮夾及「鴨歲錢」幸運符最應景，也希望所有小朋友新學期身體強健、心胸開朗、頭腦清晰、學業進步。

王彥嵓還說，「鴨歲錢」幸運符與學校的榮譽卡是相通的，主要讓孩子們集點換禮物，可換積木、球等玩具，最大獎是腳踏車。