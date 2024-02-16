今年首起 屏東土雞場染禽流感

屏東土雞場傳出禽流感疫情。屏東縣動物防疫所接獲鹽埔鄉1處土雞場通報飼養雞隻異常死亡，依標準作業程序前往該場將雞隻移動管制，場區及周邊進行噴灑消毒與採集檢體送驗，14日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，也是今年屏東首起禽流感。

動物防疫所昨到場撲殺9583隻黑羽土雞，並督導業者完成場區消毒，降低疫情傳播風險。

縣府動物防疫所長李永文說，該例是縣內今年發生首起H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。

李永文表示，最近天氣受輻射冷卻影響日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽業者適時開啟禽舍保溫設備，並維持防鳥圍網設施正常運作，加強自主消毒，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。

動物防疫所呼籲，飼主要落實各項門禁管制如人員、車輛、運輸載具及器具進出禽場應徹底消毒等生物安全工作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常，請盡速通報前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，以利控制及防範疫情蔓延。