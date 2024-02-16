高雄輕軌變廣告車 遭怨擋風景

高雄輕軌標榜觀光，先前文化局嘗試創作藝術車廂供乘客體驗，被喻為「城市流動的風景」，但如今民眾卻發現，輕軌列車變成「廣告車」，不只廣告貼滿車廂，甚至車窗也不放過，幾乎剝奪乘客欣賞高雄風光的機會，即使民眾在車內透過孔洞看窗外，一片霧濛濛且容易頭暈，認為捷運公司想賺錢，也該克服廣告影響民眾視線的問題。

依據北捷經驗，考量站立和乘坐旅客觀景需求，目前車窗商業廣告原則同意廠商設於車窗中間位置，大小不超過車窗玻璃三分之一面積。高捷公司表示，彩繪列車兼具廣告收益及城市特色創意平台的優點，不宜偏廢，未來會與廣告公司在城市亮點與乘客需求間求取平衡。

高雄輕軌近日推出黃色小鴨號吸引大批粉絲，但有乘客反映車廂內車窗的「洞洞貼」（圖）引發不適。記者王勇超／攝影

高雄輕軌今年元旦成圓，吸引更多民眾搭乘，但一名網友分享首次搭乘體驗，指列車貼滿廣告，「像極了廣告車」，坐在車內雖可透過廣告貼紙的孔洞透視風景，但只能看遠景，看近的地方會像一層黑網遮眼，不容易聚焦而感到不適應。

記者昨天自愛河之心站搭輕軌直擊，車廂幾乎客滿，車窗廣告使用「洞洞貼」，能透視車外風景，但靠近窗戶，會明顯浮現網洞遮住車外景致，列車行駛間，對視線的影響則不大。方姓乘客不覺得輕軌車窗貼廣告會嚴重影響視線，另名周先生則認為「車窗盡量不要貼比較好」。

高捷公司表示，高雄輕軌車體廣告採統包方式，收入歸市府，多年前無人看好輕軌，自廣告商引進創意彩繪列車概念後，得過紅點獎的德國藝術家膠帶列車、近期熱門話題黃色小鴨號、登上國際雜誌的蜜柑號都有粉絲熱烈追車，輕軌儼然成為城市移動的藝術創作平台。

「民眾反映的問題當初即有考量，因此車窗採用特殊規格洞洞貼，可供透視」，高捷表示，夏天陽光充足時，列車玻璃透視性更佳且兼具遮陽功能，但冬日時段，會考量減少滿貼的比例。高雄捷運工程局說，民眾對輕軌廣告有意見，已責成捷運公司檢討優化。