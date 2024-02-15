屏東「藝起趣宜居潮州」喜訊 獲法國設計獎建築設計類金獎

由屏東縣政府、樹德科技大學、社區規劃師和潮州社區居民聯手打造的「藝起趣宜居潮州」，以地方創生為主軸，低碳足跡施工技術接軌國際，重新塑造社區風貌，改造為藝境花園、羊舍藝文交流館和童心緣繪本屋3大主題場域，報名參加2024法國設計獎，以大膽、創新和功能性的設計概念，榮獲建築設計類金獎殊榮。

潮州鎮以戲曲文化聞名，竹編工藝扮演不可或缺的角色，縣長周春米說，潮州鎮社區以竹藝創造不同面向的主題創作、注重材料選擇與耐候性，透過竹子低碳的材料屬性，於藝術與環境之間，增添友善的示範，更扣合全球淨零碳排議題；此次社區串聯的全方位再生策略，顯示社區的活力與潛力，未來也將聯手周邊區域導入生態旅遊。

縣府城鄉發展處說，得獎社區讓廢棄空間以不同的型式再生，以自然材質展現區域的溫潤質感，適切結合與原空間調性，台灣藝術生活協會的「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。

三共社區發展協會的「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，並搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神；屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，也提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。

城鄉發展處說，潮州鎮社區突破邊界，以獨特的社區創生計畫串聯起整個潮州鎮，並透過社區居民的共同參與，規劃出融合竹藝元素的點綴與裝飾，將藝術浸潤素樸的農村生活，體現出環境友善在永續性的理念下重啟社區的活力。