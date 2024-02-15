澎湖春節連假疏運順利 陳光復慰問航站等執勤單位

春節連假結束，澎湖縣長陳光復今天前往澎湖航空站慰問航站所有執勤人員，感謝春節犧牲假期，維持疏運順暢。

陳光復今天在旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖航空站慰問民航局澎湖航空站、各航空公司、航警馬公分駐所與空軍馬公基地等執勤單位，代表所有澎湖鄉親表達感謝。

陳光復表示，農曆春節是家庭成員團圓共聚的珍貴時光，年假前返鄉人潮湧現，年假接近尾聲時，返回工作崗位的民眾也絡繹不絕，感謝航空站等各單位的齊心協力，班機調度、人員調配等各項措施並行下，確保運輸量能正常且高效。

澎湖今年春節連假前後，澎湖縣政府旅遊處也分別在台澎2地機場設置有鄉親聯合候補櫃台來服務，在年前台灣飛至澎湖航線候補還創下了「清零」紀錄。

澎湖航空站統計，今年農曆春節連假期間，台澎空中航線自2月7日至11日共疏運了2萬3715人，至於海上交通，航行高雄澎湖航線的「澎湖輪」，在年前3航次中也載送了千名鄉親、澎湖車船處南海之星和南海之星2號在延航高雄七美航線也載運了400多人返澎過年。