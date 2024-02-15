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黃色小鴨吸引人潮 搭輕軌擠爆

聯合報／ 記者王勇超宋原彰／高雄報導
遊客看完黃色小鴨後，在高雄輕軌旅運中心站排隊等待搭輕軌。記者王勇超／攝影
遊客看完黃色小鴨後，在高雄輕軌旅運中心站排隊等待搭輕軌。記者王勇超／攝影

黃色小鴨重回高雄，吸引超過550萬人觀看，昨天西洋情人節，雙鴨在高雄流行音樂中心前合體上演Kiss秀，浪漫指數瞬間破表。但有民眾反映慕名來看小鴨，回程排隊搭輕軌的時間超過1小時，車內如擠沙丁魚，站到腿痠。高捷公司說，已提早啟動加班車和區間車，但人潮實在太多，請民眾體諒。

荷蘭藝術家霍夫曼創作的黃色小鴨，2007年起在18個國家、37個城市展出，以往僅停在水面作靜態展覽，這次暌違10年重返高雄，設計團隊在鴨身底部加裝特殊加固浮台結構，讓小鴨克服風壓、海浪與自身重量限制，穩定浮於水面並漫遊高雄港灣，是首次獨步全球的動態展演。

昨天是西洋情人節，進駐高雄的黃色小鴨展開愛河灣漫游之旅，穿梭高雄展覽館、棧貳庫、鼓山魚市場等地後，下午4點相會親吻，雖未真正「嘴碰嘴」，讓不少人失望，現場依然浪漫滿分，民眾擠爆港邊爭拍Kiss秀。

高市觀光局表示，小鴨前頭有動力船牽引，技術上仍無法讓小鴨接觸彼此，但有６處觀賞點，能用最好的角度拍照。觀光局長高閔琳說，黃色小鴨至今已吸引超過550萬遊客，創下可觀的觀光產值。市長陳其邁說，小鴨這次穿梭在高雄重大地標與公共建設間，向世界展現在地純熟的造船技術，見證高雄10年轉型成果，已創造驚人的「小鴨經濟」。

黃色小鴨吸引人潮，卻也讓民眾抱怨搭輕軌站到腿痠，有網友看完小鴨後，從真愛碼頭站搭輕軌回市區，光等待與搭乘時間超過1小時，車廂擠到爆，認為交通局應多引導民眾搭乘公車。

高捷公司表示，小鴨展演期間已規劃區間車及加班車因應，春節時段司機員也犧牲假期加班，車站會加派人員服務，導引上下車。

高雄市交通局表示，為鼓勵民眾利用公共運輸看小鴨，至2月25日止，每周六、日會開愛河灣接駁車，從捷運中央公園站發車至愛河灣；另增開黃1區間車，民眾可自大遠百西向公車站上車至16-18號碼頭下車。

加班 愛河 輕軌

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