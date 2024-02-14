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影／賴清德屏東發紅包出秘密任務 圓95歲阿嬤鐵粉心願

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供

阿嬤，我來看您囉！」副總統賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋，得知住屏東市大湖路的95歲黃坐老太太，是他長期的鐵粉，選前聽說賴清德要到屏東車隊遊行，ㄧ大早就到路口等候，欲看ㄧ眼，賴發完福袋後，特別安排「秘密任務」到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。

立委鍾佳濱說，黃坐是超級賴粉，生活最大的樂趣就是開Youtube頻道看賴清德影片，賴副總統競選時，阿嬤坐在家門口拿著旗子跟文宣品等著賴清德車隊何時會經過，當車隊在屏東掃街拜票時，阿嬤擠在路邊人群中搖旗吶喊，希望能看到本人，經媒體揭露後，賴清德一直記掛在心，這次到屏東特地安排探視黃坐。

當賴清德出現在面前時，黃坐又驚又喜，忍不住要和賴副總統「攬一下」，拉著賴的手、一直盯著看，捨不得移開眼睛，口中直說「真正足歡喜」，雀雀躍之情全寫在臉上；陪同拜訪的縣長周春米笑說簡直像粉絲見面，前屏東縣長潘孟安也和阿嬤打趣：「伊今日從電視跳出來乎恁看！」，現場滿滿笑聲。

黃坐是四代同堂，賴清德除了送上紅包祝福外，還和黃家人合照全家福，黃家門口寫著紅榜，謝謝賴總統親臨關心愛護「福氣啦！」。賴清德現身也在小村落造成轟動，當地住戶都跑出來看「未來的總統」，排隊領紅包福袋，成為新春最大的驚喜。

黃坐長子張進長說，他們一家聽說賴清德要來，大家都高興的睡不著覺；鍾佳濱說，昨天老太太的兒子特地致電同仁，想寫張紅紙來歡迎賴總統，但苦無人手幫忙，服務處接悉後趕緊聯絡人員協助處理。

賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供
賴清德今天到屏東市玉皇宮參拜發福袋後，特別安排「秘密任務」專程到黃坐家中拜訪，一圓阿嬤親自見到本人的心願。圖／立委鍾佳濱提供

賴清德 阿嬤

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