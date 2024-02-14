高雄初四垃圾量3160噸 清潔車卡入馬路坑洞動彈不得 網友疑垃圾爆量

高雄市大年初四恢復垃圾清運，垃圾量爆多，為平日的2.2倍，高雄市楠梓區一部垃圾車清運時車輪陷入馬路坑洞，一度以為垃圾多到讓車子爆胎，照片po上網後留言「清潔隊員們辛苦了」。

昨晚9點30分左右，楠梓清潔隊一輛清潔車執行垃圾清運任務，行至楠梓區德民路356巷內時，道路不明原因塌陷，垃圾車右後輪陷到坑洞裡，動彈不得，經警方協助，找來拖吊車才拉出。

垃圾車卡在馬路上的照片被PO上網，獲不少網友留言，指「開收第一天爆量，除夕圍爐完的廚餘及垃圾都累積到今天了，辛苦清潔隊了」、「我的媽呀！辛苦工作人員了」。

環保局表示，大年初一至大年初三累積3天垃圾量，約為平常日的2.2倍，昨天大年初四恢復收運，全天垃圾量約3160噸，總計出動914車次運送。車輪卡到馬路坑洞的垃圾車，已順利脫困。