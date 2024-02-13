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屏東熱博入園今天突破百萬人次 限量小熊紅包搶手

聯合報／ 記者徐白櫻／屏東即時報導
「2024熱帶農業博覽會」2月3日開幕，直至今天入園的累計人數已破百萬人次，圖／屏東縣府提供
「2024熱帶農業博覽會」2月3日開幕，直至今天入園的累計人數已破百萬人次，圖／屏東縣府提供

「2024熱帶農業博覽會」今年以泰迪熊為彩稻主題，屏東縣府統計，2月3日開幕至今，入園人數在今天正式突破百萬，直至閉園可望達120萬人次。另方面，今年高雄春節人氣最旺的黃色小鴨參觀人數也破200萬人，不少人看完小鴨又去看泰迪熊，高屏兩處人氣景點吸引滿滿人潮，

今天是大年初四，屏東縣長周春米下午到熱博拜年，並發送2000份限量泰迪熊紅包，限量的紅包袋內有小熊書籤，實用又可愛，吸引許多遊客排隊等候，拿到的人都很開心。

周春米表示，熱博開園至今天（13日）下午1點已有105萬人次入園，今天天氣很好，直至關園應可達120萬人參觀。

縣府農業處說，「2024熱帶農業博覽會」舉辦至3月3日，屏東火車站設有接駁專車，約每20分鐘發1班車，另在農科園區規畫9個免費停車場及園內接駁車，遊客可搭乘接駁車串聯19個主題館。

縣長周春米今天下午前往熱博會場發限量小紅包，超萌泰迪熊紅包吸引許多遊客排隊等候。圖／屏東縣府提供
縣長周春米今天下午前往熱博會場發限量小紅包，超萌泰迪熊紅包吸引許多遊客排隊等候。圖／屏東縣府提供
縣長周春米今天下午前往熱博會場發限量小紅包，許多遊客排隊等候。圖／屏東縣府提供
縣長周春米今天下午前往熱博會場發限量小紅包，許多遊客排隊等候。圖／屏東縣府提供

周春米 紅包

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