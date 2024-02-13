屏東熱博入園今天突破百萬人次 限量小熊紅包搶手

「2024熱帶農業博覽會」今年以泰迪熊為彩稻主題，屏東縣府統計，2月3日開幕至今，入園人數在今天正式突破百萬，直至閉園可望達120萬人次。另方面，今年高雄春節人氣最旺的黃色小鴨參觀人數也破200萬人，不少人看完小鴨又去看泰迪熊，高屏兩處人氣景點吸引滿滿人潮，

今天是大年初四，屏東縣長周春米下午到熱博拜年，並發送2000份限量泰迪熊紅包，限量的紅包袋內有小熊書籤，實用又可愛，吸引許多遊客排隊等候，拿到的人都很開心。

周春米表示，熱博開園至今天（13日）下午1點已有105萬人次入園，今天天氣很好，直至關園應可達120萬人參觀。