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大型港味裝置吸睛「香港年宵」2天吸引逾8千人次

中央社／ 記者蔡孟妤高雄13日電
「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，2023年首度在高雄舉辦，吸引不少人潮，2024年將再度於高雄舉行，2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場。圖為往年活動情形。（高雄市行政暨國際處提供）中央社 中央通訊社
「香港年宵」活動是由在台港人為主發起的年節活動，2023年首度在高雄舉辦，吸引不少人潮，2024年將再度於高雄舉行，2月11日至13日連3天在高雄台塑王氏昆仲公園登場。圖為往年活動情形。（高雄市行政暨國際處提供）中央社 中央通訊社

由在台港人為主發起的年節活動「香港年宵」，11日至13日在高雄台塑王氏昆仲公園舉行，有道地香港美食、遊戲與手作體驗、香港電影風格音樂及藝文展演等，前2天參觀人潮已突破8000人次。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，今年的香港年宵活動現場設置大型打卡裝置，以香港特有的豆奶飲品維他奶、咖哩魚蛋、舞龍舞獅頭套等作為佈置主題，融入香港文化特色風格，吸引許多民眾前往拍照打卡。

此外，以詼諧香港流行語發想而成的手舉牌也大受歡迎，以開心幽默的態度過年。行政暨國際處統計，香港年宵活動前2天，參觀人潮估計已突破8000人次。

香港年宵活動的港人攤主以中文、粵語和民眾交流。市集攤位中有手作體驗，包含應景的春聯揮毫及藝術手繪活動。春聯攤位上以掛滿香港知名賀歲片發想的四字春聯，包含「旗開得勝」、「我要發達」、「福星臨門」等相當喜氣。

春聯揮毫攤主高先生說，香港過年春聯以4字成語為主，這點和台灣不太一樣。此外，市集也推出香港特有的掉彩虹與推冰壺遊戲，吸引不少民眾挑戰；香港攤主偶爾還會「放水」多給機會，希望台灣民眾能挑戰成功、開心過年。

另外，今年也規劃3場手作掛件工作坊，由港人帶領製作香港獨有的新年掛件（吊飾）。文化工作坊則有「香港電影看香港飲食文化」、「電影對白了解香港話」、「現實中的電影場景」，帶領民眾理解不同面向的香港。

行政暨國際處表示，「2024香港年宵在高雄」13日是最後一天，歡迎民眾在年節前往參觀，與港人一起共度年宵，體驗港式文化。

春聯 電影 香港

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