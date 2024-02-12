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響應台灣燈會 台南德陽艦園區打造光點軍事燈區

中央社／ 台南12日電

響應2024台灣燈會台南，正在台南市文化局委外景點「定情碼頭德陽艦園區」展出的鋼鐵機器人特展，每日延長展示至晚間10時，並打造光點軍事燈區，增添燈會景點。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展2020年首次在定情碼頭德陽艦園區展出，吸引大批民眾參觀，此次為迎接台南400，園區營運單位特別規劃「艦證奇蹟II－鋼鐵機器人」創作特展。

台南市文化局指出，此次特展是由一群酷愛運用廢棄鐵件及大型機械進行創作的泰國藝術家，以電影「變形金剛」為原型發想出一系列鋼鐵角色，設計師利用汽車引擎、汽缸作為身體軀幹，再搭載發動機渦輪設計成為四肢，最後利用分屬不同機具零組件，構建成鋼鐵機器人。

文化局指出，堪稱集工藝與藝術一身的精湛作品，將德陽軍艦化身酷炫電影場景，並於軍艦甲板上以各種造型鋼鐵機器人，引領每名登艦遊客熱血沸騰，2月3日至3月10日台灣燈會期間，特別延長展示到晚間10時，並打造光點軍事燈區，遊客可把握機會觀展。

文化局指出，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年由美國移交海軍，在台服役長達28年，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年正式除役，2009年由高雄左營軍港拖移至安平港安置進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館景點。

台南 台灣燈會 文化局

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