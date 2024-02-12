南韓黑鷹表演隊再次過境小港 軍事航空迷備妥裝備直擊
新加坡航展將於2月20日至25日登場，南韓空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行表演隊T-50教練機也受邀前往當地表演。今天（12日）上午黑鷹特技飛行表演隊過境高雄小港機場，在進行完加油整補後，繼續飛往新加坡準備參加航展，全部歷時約3個小時。
今天南韓黑鷹特技飛行表演隊共3批次、9架的黑鷹過境高雄小港國際機場，整補完畢後，繼續前往參加新加波航空展。首批3架今天上午11時10分降落、第二批3架為上午11時30分降落、第三批3架為上午11時50分降落，下午3時前依批次全數離場，在台灣停留時間約3個小時。
另有1架負責表演隊後勤補給的南韓空軍C-130，今天提前在表演隊前2個小時抵達小港，在黑鷹表演隊全數離場後，約莫於下午3時30分起飛離場。
今天黑鷹表演隊過境小港，吸引了不少航空迷前來拍攝，每個人裝備齊全，連價值數十萬的長距離的攝影「大砲」都出動了，就是為了一睹黑鷹風采。黑鷹表演隊預計參加完新加坡航空展後返回南韓，屆時應該還是會過境小港，軍事航空迷可別再錯過。
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