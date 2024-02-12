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大年初三走春出遊台1線枋寮五岔路口 南北向車流皆多
今天大年初三2月13日，屏東縣天氣晴朗適合出遊，台1線、台17線枋寮五岔路口，是往屏東、台東必經路段，枋寮警分局觀察，五岔路口今天南北向車流皆多，今無法啟用調撥車道，仍以員警控燈長綠疏導為主，持續監測車流狀況。
枋寮警分局指出，根據交通隊交控中心車流數據顯示，今上午7到8時開始湧現南下出遊車潮，最高峰在9到10時，已逾3400輛次；北返車流亦在下午13到14時已逾2900輛次。
枋寮分局指出，今上午8時起派遣交通疏導警力上崗燈控長綠疏導台1線車流，因南、北向車流皆多，無法啟用調撥車道交通疏導措施，仍以員警控燈長綠疏導為主，持續監控車流狀況，必要時適時啟用調撥車道或分流措施，以為車流順暢。
交通隊指出，今天上午11點過後，台26線、台9線，恆春與台東交會口，北返車流增多，中午12點到1點每小時2774輛次，繼續南下往恆春上午11點後，每小時約有2500輛次以上車輛，該路口實施閘道儀控。
交通隊提醒，春節連假預估大年初四2月13日是台一線北返車流量的高峰，屆時將依車流量實施首度最長雙點北上調撥，台1線楓港至枋山大橋（台1線460至453.1公里），亦同時於水底寮至加祿路段（台1線436.5至445.5公里）實施北上調撥車道，長達16公里調撥車道與長綠號誌秒數，最長360秒，警方也嚴陣以待。
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