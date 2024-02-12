暖心！寄養家庭首位寄養童 19年後帶丈夫、兒子回娘家

昨大年初二，屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗，22年前擔任寄養家庭時，第一個寄養童小羽（化名）昨帶著先生和11個月大的兒子，首次「回娘家」，探望寄養家庭，讓夫妻倆很感動，當時照顧小羽的記憶頓時湧上心頭。

寄養媽媽邱素麗說，下午聽到有人在屋外叫門，還以為是自己的女兒回娘家，一打開門驚喜地叫出小羽的名字，小羽原本心情忐忑，擔心寄養家庭可能不記得她，聽到寄養媽媽熟悉叫著她的名字聲音，感動地說「真的回到娘家了」。

屏東家扶中心指出，小羽在12歲時安置在屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗家，直到國三畢業就讀建教班而結束寄養。19年來，小羽總想著曾經給她溫暖避風港的寄養家庭，但又怕近鄉情怯。

小羽今年在先生鼓勵下，憑著記憶中的土地公廟、派出所附近，找到熟悉的大鐵門，在屋外試著喊「阿姨、阿姨」，阿姨（寄養媽媽）就出現了。

邱素麗說，小羽剛安置時生活習慣差，從不與人打招呼，經慢慢學習，小羽成為體貼的孩子。小羽是他擔任寄養家庭的第一位寄養童，而且還是個難搞少女，是小羽教會她如何當寄養媽媽，小羽離開後，邱素麗總想念著她，不知小羽過得好不好。

屏東家扶指出，大年初二小羽帶著先生回娘家，感謝寄養家庭的照顧，雖然沒有血緣，但寄養家庭的照顧和疼愛，讓她重新相信愛，寄養家庭愛的力量支持小羽願意步入婚姻。黃招仁、邱素麗也因為這第一位寄養童，讓他們持續擔任寄養家庭至今22年，照顧過16名寄養童。