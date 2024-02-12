快訊

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里 恐塞到深夜

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖心！寄養家庭首位寄養童 19年後帶丈夫、兒子回娘家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
寄養爸爸黃招仁（左起）、寄養媽媽邱素麗，長大的寄養童小羽、小羽的先生，探視當年照顧她的寄養家庭。圖／屏東家扶中心提供
寄養爸爸黃招仁（左起）、寄養媽媽邱素麗，長大的寄養童小羽、小羽的先生，探視當年照顧她的寄養家庭。圖／屏東家扶中心提供

昨大年初二，屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗，22年前擔任寄養家庭時，第一個寄養童小羽（化名）昨帶著先生和11個月大的兒子，首次「回娘家」，探望寄養家庭，讓夫妻倆很感動，當時照顧小羽的記憶頓時湧上心頭。

寄養媽媽邱素麗說，下午聽到有人在屋外叫門，還以為是自己的女兒回娘家，一打開門驚喜地叫出小羽的名字，小羽原本心情忐忑，擔心寄養家庭可能不記得她，聽到寄養媽媽熟悉叫著她的名字聲音，感動地說「真的回到娘家了」。

屏東家扶中心指出，小羽在12歲時安置在屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗家，直到國三畢業就讀建教班而結束寄養。19年來，小羽總想著曾經給她溫暖避風港的寄養家庭，但又怕近鄉情怯。

小羽今年在先生鼓勵下，憑著記憶中的土地公廟、派出所附近，找到熟悉的大鐵門，在屋外試著喊「阿姨、阿姨」，阿姨（寄養媽媽）就出現了。

邱素麗說，小羽剛安置時生活習慣差，從不與人打招呼，經慢慢學習，小羽成為體貼的孩子。小羽是他擔任寄養家庭的第一位寄養童，而且還是個難搞少女，是小羽教會她如何當寄養媽媽，小羽離開後，邱素麗總想念著她，不知小羽過得好不好。

屏東家扶指出，大年初二小羽帶著先生回娘家，感謝寄養家庭的照顧，雖然沒有血緣，但寄養家庭的照顧和疼愛，讓她重新相信愛，寄養家庭愛的力量支持小羽願意步入婚姻。黃招仁、邱素麗也因為這第一位寄養童，讓他們持續擔任寄養家庭至今22年，照顧過16名寄養童。

娘家 寄養家庭 屏東

延伸閱讀

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

鹿港這家族回娘家愛搞怪 今年變身玩橘色趴 俏皮狐狸精現身

九如王爺奶奶今不回娘家 百元、千元鈔結衫帶超喜氣

媳婦到婆婆娘家過年，初二想回娘家吃午餐被情勒：「回去這麼短，乾脆不要回去！」

相關新聞

高雄內門「娘家宴」 400桌款待遊子

大年初二，習俗上是出嫁女兒回娘家過節的日子，高雄內門與離島澎湖都舉辦豐盛的「娘家宴」流水席，享用在地總鋪師推出的手路菜，...

黃色小鴨冬日重游高雄 市長手作邁邁雞蛋糕分送

黃色小鴨10年後重返高雄，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」一開幕，旋即引爆賞鴨熱潮，童...

潮州過年除了年街 12、13日還有情人節粉紅泡泡市集

屏東縣潮州鎮每年春節舉辦潮州年街熱鬧萬分，今年從除夕到初四，一連五天，單日湧入逾6萬人次。年假雖接近尾聲，潮州鎮公所今1...

暖心！寄養家庭首位寄養童 19年後帶丈夫、兒子回娘家

昨大年初二，屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗，22年前擔任寄養家庭時，第一個寄養童小羽（化名）昨帶著先生和11個月大的兒子...

年假搭渡輪遊高港送商圈夜市優惠券 周邊湧人潮買氣旺

農曆春節假期，高雄市政府經發局與高雄輪船公司合作，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得一張面額50元的「...

春遊霧台賞櫻 初三到初五交通疏導管制

趁著年假尾巴，屏東縣霧台鄉台24線沿線櫻花綻放，今年春節期間到霧台賞櫻、神山瀑布感受山林芬多精，要注意交通疏導管制措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。