春遊霧台賞櫻 初三到初五交通疏導管制

趁著年假尾巴，屏東縣霧台鄉台24線沿線櫻花綻放，今年春節期間到霧台賞櫻、神山瀑布感受山林芬多精，要注意交通疏導管制措施，與往年不同，大年初三12日到初五14日，上午9點到下午5點，台24線神山到霧台周邊巷道、紅線禁止臨停、黃線禁止停車，白線依公所標示臨時停車。

霧台鄉公所指出，提供免費接駁，接駁站設在神山（霧台鄉公所）、霧台（霧台文化廣場下方公車站），疏導時間內，隨到隨發車，霧台部落末班車是下午4點50分。

霧台鄉公所指出，春節期間，台24線神山到霧台面臨交通壅塞挑戰，提醒上山賞櫻遊客注意交通疏導措施。初三到初五，每天上午9點到下午5點，在台24線37.2公里至40.5公里（神山-霧台）及周邊巷道，紅線禁止臨時停車、黃線禁止停車、白線依本所標示臨時停車。

霧台鄉公所提醒，民眾上山前可至交通部公路局路況資訊系統查詢路況，車位已滿請配合回轉下山，部落巷道內禁止遊客車輛進入，霧台部落停車空間不足，建議利用接駁車，請遊客依指示停放車輛與通行，違規車輛經勸導不聽，一律報警舉發。

屏東縣霧台鄉神山瀑布、阿禮部落劃設自然人文生態景觀區，春節期間有專案遊程；阿禮部落自觀區即日起到2月18日，每人收費100元（導覽解說20元、行政管理費20元、觀光保育費60元），統一在阿禮部落體驗活動中心臨櫃購票。