年後預計釋出工作機會 潮州就業中心15日開工加開櫃檯

年假接近尾聲，15日星期四是龍年開工日，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日當天加開櫃檯，並在中心1樓舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。

潮州就業中心主任楊采蘭說，今年農曆新年假期較晚，許多缺工廠商年假前都因暫停面試而人力吃緊，現正準備再度啟動求才積極面試新員工，預期將釋出大量工作機會，民眾把握這段期間來就業中心找工作。

潮州就業中心表示，協助就業媒合，勞動部近期也推出許多就業獎勵措施，包括「婦女再就業計畫」協助因家庭因素而中斷職涯超過180日的女性重回職場。「疫後改善缺工擴大就業方案」鼓勵待業民眾投入餐飲、旅宿或航空地勤行業。「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵雇主延長僱用屆齡退休勞工等，另還有協助國人加速就業的獎補助方案，詳細資訊歡迎電洽08-7882214詢問潮州就業中心。