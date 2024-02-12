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年後預計釋出工作機會 潮州就業中心15日開工加開櫃檯

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
年假接近尾聲，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日2月15日加開櫃檯，並舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。圖／潮州就業中心提供
年假接近尾聲，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日2月15日加開櫃檯，並舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。圖／潮州就業中心提供

年假接近尾聲，15日星期四是龍年開工日，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日當天加開櫃檯，並在中心1樓舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。

潮州就業中心主任楊采蘭說，今年農曆新年假期較晚，許多缺工廠商年假前都因暫停面試而人力吃緊，現正準備再度啟動求才積極面試新員工，預期將釋出大量工作機會，民眾把握這段期間來就業中心找工作。

潮州就業中心表示，協助就業媒合，勞動部近期也推出許多就業獎勵措施，包括「婦女再就業計畫」協助因家庭因素而中斷職涯超過180日的女性重回職場。「疫後改善缺工擴大就業方案」鼓勵待業民眾投入餐飲、旅宿或航空地勤行業。「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵雇主延長僱用屆齡退休勞工等，另還有協助國人加速就業的獎補助方案，詳細資訊歡迎電洽08-7882214詢問潮州就業中心。

潮州就業中心指出，年假前即提醒民眾事先預約到場接受服務外，亦提前規畫分流服務方式與加開櫃檯，讓大家辦理業務流程更順暢，臨時到場求職或辦理失業給付申請的人，也能盡速完成各項業務的申辦。開工當天還將提供熱茶和喜氣包裝的應景糖果，贈送飛龍造型DIY提燈，以「燈燦龍年」的象徵意義幫求職朋友們加油打氣，祝福求職求才民眾在新的一年，都能找到適合的工作和人才。

年假接近尾聲，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日2月15日加開櫃檯，並舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。圖／潮州就業中心提供
年假接近尾聲，勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，開工日2月15日加開櫃檯，並舉辦「燈燦龍年，照亮就業」活動，限量龍年小提燈送給民眾，希望一開春，給大家滿滿祝福和溫馨的服務。圖／潮州就業中心提供

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