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高雄黃色小鴨情人節耍浪漫 將上演遊港相遇親吻

中央社／ 高雄11日電
高雄市長陳其邁宣布，其中1隻黃色小鴨將於2月14日情人節下午移動遊港，最後在高雄流行音樂中心與另1隻小鴨相會、團聚親吻。中央社（高雄市青年局提供）
高雄市長陳其邁宣布，其中1隻黃色小鴨將於2月14日情人節下午移動遊港，最後在高雄流行音樂中心與另1隻小鴨相會、團聚親吻。中央社（高雄市青年局提供）

黃色小鴨重返愛河灣，高雄市長陳其邁今天宣布驚喜彩蛋，其中1隻黃色小鴨將於2月14日情人節下午移動遊港，最後在高雄流行音樂中心與另1隻小鴨相會、團聚親吻，與民眾一起歡度情人節。

陳其邁今天到田寮大南天福德祠發放小紅包，並接受媒體聯訪時表示，2隻黃色小鴨分別位於愛河灣的左岸及右岸，2月14日情人節，將帶1隻小鴨遊港，從18號碼頭到高雄展覽館、鼓山魚市場等，最後回到高雄流行音樂中心相遇團聚。

高雄市政府觀光局說明，1隻黃色小鴨將於2月14日下午1時30分，從高雄港旅運中心旁的18號碼頭出發，遊港路線將行經高雄展覽館，返回至碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後回到高雄流行音樂中心音浪塔前與另1隻小鴨會合。

觀光局今天透過新聞稿同步公開高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸及音浪塔6個最佳拍攝小鴨遊港地點，歡迎民眾提前卡位；無法前來的民眾也可透過高雄市政府臉書（Facebook）及高雄旅遊網等同步觀賞線上直播。

觀光局表示，黃色小鴨從1月27日開幕至今，已吸引超過400萬人次遊客參觀，創下可觀的觀光產值；為讓民眾有不一樣情人節、在高雄留下深刻記憶，觀光局特別規劃全球首創小鴨遊港與2隻小鴨團聚親吻的珍貴畫面。

此外，市府經發局今天表示，國內數位內容大廠方陣聯合打造首部常設展AI:MindScape，以AI為展演主題，講述AI從被創造、建立到被人類輸入大量數據後所延伸出的多元世界觀，2月6日起在駁二蓬萊B10倉庫正式展出。

展間外設有商品販售區，提供品牌伴手禮可選購；至2月14日票價統一優惠為新台幣190元，未來將視展出狀況加以調整、變化，吸引更多民眾前往。

情人節 碼頭 陳其邁 高雄流行音樂中心

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