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屏東警估大年初四北上車流最高峰 將首啟用雙點北上調撥

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供

今年春節連續假期7天，屏東縣警局交通隊表示，根據往年春節連假車流分析，預估台1線北上車流最高峰落在2月13日大年初四，當天依據現場車流情況，將首次啟用最長雙點北上調撥措施，台1線楓港至枋山大橋（台1線460至453.1公里），亦同時在水底寮至加祿路段（台1線436.5至445.5公里）實施北上調撥車道

交通隊表示，紓解今天大年初二回娘家、出遊車潮，警方針對易壅塞路段台1線、台9線、台17線及台26線等道路實施長綠號誌、調撥車道及車輛分流等疏導措施，還規畫「交通快速疏導部隊」在各重要路段待命，快速排除交通事故及機動疏導。

交通隊表示，根據往年春節連續假期車流分析，歷年來台1線與台17線枋寮五岔路口，南下全天最高車流約在3.5萬車輛次到4萬車輛次，警方昨發現，2月10日大年初一南下全日車流達4.8萬輛次，是近年最高，顯示春節期間恆春半島住房率雖不高，但因南部天氣佳，一早即湧入大量出遊及返娘家車潮。

警方觀察，今年元旦3天假期，元旦最後一天北返車潮當日達4.5萬輛次，舒緩車潮到晚間10點。今年連假車潮，大年初一2月10日南下車潮台1線與台17線五岔路口達4.8萬輛次，台9線與台26線交岔口，往台東、墾丁方向，其中往台9線台東方向車輛次就達3.5萬多輛次。

警方提醒，針對交通疏導管制根據車流時段特性，今天上午以長綠號誌及調撥車道優化南下車流效率，中午後除長綠外，依據北返車流調整調撥措施，以達台1線運輸走廊疏運效率最大化。長綠秒數維持150到180秒，最高360秒，兼顧當地居民交通需求。

屏縣警察局長戴台捷提醒，春節連假，用路人需恪遵交通規則，注意保持前後安全車距，切勿酒駕，隨時注意CMS即時路況看板訊息及收聽警察廣播電台（93.1），掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段。

今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，終點台1線445.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，終點台1線445.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供
今天大年初二，枋寮警分局上午實施南下調撥車道，調撥起點台1線436.5公里。圖／警方提供

春節 車潮 車道

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