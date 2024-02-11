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九如王爺奶奶今不回娘家 百元、千元鈔結衫帶超喜氣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），縣長周春米（前排左）今參拜完後也幫王爺奶奶結衫帶。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），縣長周春米（前排左）今參拜完後也幫王爺奶奶結衫帶。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉三山國王廟，每年大年初二舉辦王爺奶奶回娘家麟洛鄉，蔚為地方大事，去年經信徒大會決議後，王爺奶奶回娘家從去年起改為3年1科，下次舉辦為2026年，今年雖沒回娘家，屏東縣長周春米上午到場發春節紅包給民眾，幫王爺奶奶結衫帶（紅綿線綁鈔票），超喜氣。

九如鄉三山國王廟是台灣歷史悠久三山國王廟之一，大年初二舉辦「王爺奶奶回娘家」逾200多年歷史，是全台三山國王廟中獨有地方宗教盛事。

九如鄉三山國王廟主委許仁壽說，去年起改為三年一科舉辦，早期農村社會，遇到廟宇熱鬧要幫忙，大家會放下鋤頭就趕來，但隨著工商時代，經與麟洛鄉磋商，舉辦信徒大會表決，改為三年一科，下次舉辦2026年。王爺奶奶回娘家曾因疫情停辦一年。

雖然改為三年一科，九如鄉三山國王廟今天也是很熱鬧，縣長周春米上午先到九如三山國王廟發春節紅包，民眾排隊領取。周春米也幫王爺奶奶結衫帶。

許仁壽說，王爺奶奶今年沒有回娘家麟洛鄉，春節走春拜廟信徒多，經請示王爺公、王爺奶奶，今天清晨6點將王爺公、王爺奶奶請到廟埕，幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（紅綿線綁鈔票），紅色百元鈔十張捆一組、藍色的千元鈔十張捆一組，超喜氣，感受過年熱鬧氛圍，結衫帶是信眾表達感謝祝福方式。

王爺奶奶回娘家文化祭，相傳兩百多年前，九如鄉三山國王廟大王爺與屏東縣麟洛鄉女子徐秀桃，有著人神聯姻典故，閩庄九如和客庄麟洛結成親家，干戈漸化玉帛傳奇故事，被列為屏東縣重要文化資產，回麟洛後也會接著舉行巡男丁懸鳳燈平安遶境，再送駕返九如遶境。

屏東縣長周春米（左一）今早先到九如鄉三山國王廟發春節小紅包，小朋友開心跟周春米拍照。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左一）今早先到九如鄉三山國王廟發春節小紅包，小朋友開心跟周春米拍照。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
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九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影
九如王爺奶奶回娘家改為三年一科，今年不回娘家，三山國王廟也熱鬧幫王爺公、王爺奶奶結衫帶（用紅線綁鈔票），感受過年熱鬧氛圍。記者劉星君／攝影

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