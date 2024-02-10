陳其邁大年初一推這條私心景點 有吃、有玩可滿載而歸

高雄市長陳其邁農曆春節期間走訪警察單位慰勉基層執勤員警辛勞及各廟宇發放紅包，今天上午在茄萣萬福宮聯訪時指出，春節市區及各大景點人潮多，若想獨自清靜一下，他私心推薦走黃金海岸，因茄萣到梓官的海岸線，可觀光、大啖海鮮又可滿載而歸。

陳其邁今天上午到茄萣萬福宮參香，並發放年節小紅包，陳受訪時指出，今天的行程是沿海線走，因茄萣、永安、彌陀是高雄市最美麗的海岸線，和台南緊鄰，春節到市區和各大景點，人潮非常多，想獨自清靜一下，他會推薦走黃金海岸。

陳其邁說，從茄萣一直到梓官，各漁港都有各種新鮮海鮮，吃魚有益健康，順便到各觀光海岸線，因此他私心推薦，初一走海岸線，大家可滿載而歸，又可以欣賞高雄市最美麗的海岸線。