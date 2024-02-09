東港東隆宮春節送招財錢母 賴清德初五參拜發送限量福袋
屏東縣東港鎮東隆宮每3年一科的迎王平安祭典，被文化部列為國家無形文化資產，今年適逢大科年，東隆宮喜迎農曆新年，年初一起民眾隨香贈送限量「龍騰祥瑞」招財錢母，同時開賣平安吉祥象徵的小王馬、開運神衣等人氣文創品，初一、初二恢復供應香客免費飯湯，副總統賴清德初五上午到廟參拜並發送限福袋。
東隆宮董事長潘慶士說，農曆過年期間，隨香附贈限量的「龍騰祥瑞」招財錢母給前來參拜祈福的民眾，同時在廟埕廣場開放相關文創商品供民眾選購作紀念，如龍年小王馬及開運神衣等；初一上午於廟前廣場舉辦東隆宮大漢樂團新春音樂會，給香客一場優雅的音樂饗宴。
他說，年初一、初二恢復免費提供香客飯湯用餐，初三、初四有特別為學子辦的開智慧活動，現場有專屬服務人員引導進行，初五副總統賴清德上午9時將和縣長周春米等人到廟參拜，隨後發送限量福袋，歡迎大家來領取；另光明燈系統已更新，讓來點燈祈福的信眾更加有感。
他說， 今年是東港東隆宮3年一科東港迎王平安祭典的大科年，新建的王船也已開光，奉置於王船廠供信眾參拜，迎王平安祭典是大東港地區的盛事，除了遊子返鄉，每年都有大批遊客到東港朝聖，歡迎9月28日到10月5日參與迎王祭典盛事。
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